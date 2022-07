Nokia udvider det strategiske partnerskab med Wipro for at fremme den digitale omstilling og effektiviteten i Global Business Services

ESPOO, Finland & BANGALORE, Indien--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), en førende global teknologivirksomhed og konsulentvirksomhed, har annonceret et nyt femårigt strategisk samarbejde med Nokia, verdens førende multinationale virksomhed inden for networking, telekommunikation og forbrugerelektronik. Den nye aftale bygger på et partnerskab, der oprindeligt opstod for mere end 20 år siden, og er et klart bevis på styrken i forholdet.

Wipro skal levere globale serviceydelser til støtte for Nokias fornyede driftsmodel med fokus på procesoptimering, berøringsfri behandling og forbedret bruger- og kundeoplevelse på tværs af ordrestyring i forsyningskæden, økonomi og regnskabsføring. For Nokia er udnyttelsen af Wipros unikke omstillings- og innovationsfunktioner et vigtigt skridt i retning mod digitalisering af driften.

"Vi har valgt Wipro som vores langsigtede partner, der kan understøtte omstillingen i Nokia GBS' servicering inden for de næste fem år. Dette markerer en vigtig milepæl i vores rejse, der har som formål at levere håndgribelige fordele til Nokia Business Groups via en samlet servicedesk, problemfri serviceintegration, forbedret transparens og ydeevne i GBS", udtaler Rod Lindsay, Vice President, Global Business Services, Nokia.

"Vi har et ægte strategisk partnerskab med Nokia, der er opbygget over 20 år, og som er baseret på vores fælles værdier. Vi har nu et fælles formål: At fremme virkningsfulde og kvantificerede forretningsresultater via teknologi, automatisering og procesdigitalisering. Vores mål er at sætte Nokia i stand til at vinde i 5G-verdenen og nå endnu videre," siger Vinay Firake, Senior Vice President & Managing Director - Nordics, Wipro Ltd.

Bemærk: Denne aftale blev nævnt i Wipro Limiteds pressemeddelelse af 29. april 2022 om det kvartal og regnskabsår, der sluttede den 31. marts 2022 (Q4 FY21-22), uden at sætte navn på kunden eller oplyse noget om aftalens varighed og omfang.

