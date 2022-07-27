Andersen Global擴展加勒比海地區業務；首次進入蒙哲臘

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部位於蒙哲臘的LAS Legal Consultancy & Law達成合作協定，顯示這家全球性組織致力於推動加勒比海地區的業務成長並取得成果。

LAS Legal成立於2015年，由執行合夥人Lovetta Silcott領導。該事務所為當地和國際客戶提供公司和商業法律、金融監管、治理、公司成立、破產和清算方面的諮詢服務。

執行合夥人Lovetta Silcott表示：「在過去幾年裡，我們高度重視並與客戶建立了牢固的工作關係。在我們努力成為蒙哲臘一流的法律服務提供者的過程中，Andersen Global在關鍵市場的影響力將使我們能夠為客戶提供優質的解決方案。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Lovetta對事務所的驅動力和願景與Andersen Global自身的價值觀緊密契合，將強化我們在這個地區的競爭優勢。隨著本組織繼續專注於擴大我們的全球平臺，與LAS Legal的合作將促使我們進一步成長，以便為蒙哲臘和加勒比海地區的客戶提供更好的服務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾370個地點發展業務。

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