Andersen Global拓展加勒比地区业务；首次进入蒙特塞拉特

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部位于蒙特塞拉特的LAS Legal Consultancy & Law达成合作协议，标志着这家全球性组织致力于推动加勒比地区的业务发展并取得成果。

LAS Legal成立于2015年，由执行合伙人Lovetta Silcott领导。该事务所为当地和国际客户提供公司和商业法律、金融监管、治理、公司组建、破产和清算方面的咨询服务。

执行合伙人Lovetta Silcott表示：“在过去几年里，我们高度重视并与客户建立了牢固的工作关系。在我们努力成为蒙特塞拉特领先法律服务提供商的过程中，Andersen Global在关键市场的影响力将推动我们更好地为客户提供优质的解决方案。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Lovetta对律所的驱动力和愿景与Andersen Global自身的价值观紧密契合，将增强我们在这个地区的竞争优势。随着本组织继续专注于扩展我们的全球平台，我们与LAS Legal的合作将促使我们进一步发展，以便更好地为蒙特塞拉特和加勒比地区的客户服务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾370个地点开展业务。

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