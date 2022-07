VoPay et Plexflow unissent leurs forces pour simplifier les paiements pour les Canadiens sur un marché locatif de 48 milliards de dollars

VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--VoPay, un chef de file des solutions intégrées de technologies de paiement, annonce un partenariat avec Plexflow, le fournisseur canadien de logiciels de gestion immobilière. Avec un marché locatif pesant 48,4 milliards de dollars et croissant à un taux de 3,8 pour cent, ce partenariat simplifiera le processus locatif pour les propriétaires et les locataires de tout le pays.

Courir après les locataires pour encaisser un loyer ou gérer des paiements en chèque sont une réalité encore très présente dans le secteur locatif. L'absence de visibilité en termes de flux de trésorerie, les chèques en retard et les rapprochements manuels sont des casse-têtes coûteux pour les gestionnaires immobiliers. Pour ceux qui gèrent eux-mêmes plusieurs propriétés, un traitement inefficace des opérations peut rapidement mener à une situation dans laquelle des éléments importants sont négligés, avec un impact négatif sur la satisfaction des locataires.

Dans un marché locatif prêt pour l'innovation, la technologie combinée de VoPay et Plexflow permettra aux gestionnaires immobiliers de se concentrer sur le service qu'ils fournissent plutôt que d'être ralentis par des processus manuels. Avec la technologie de paiement de VoPay, les gestionnaires immobiliers peuvent vérifier les fonds disponibles, assurer une collecte instantanée des loyers et rationaliser le processus d'enregistrement des locataires.

En traitant toutes les opérations relatives au paiements depuis un portail unique, la gestion et le rapprochement des flux de trésorerie deviennent beaucoup plus fluides. Moins les gestionnaires passent de temps à courir après les paiements et à rapprocher les dépôts pour en consacrer davantage à répondre aux attentes des locataires, plus les retours sur investissement des propriétaires augmentent.

Pour conserver des locataires avec toutes les options disponibles sur le marché locatif concurrentiel d'aujourd'hui, les propriétaires doivent proposer un service irréprochable. Plexflow et VoPay permettent précisément d'y parvenir en fournissant aux gestionnaires de propriétés des outils intuitifs et exhaustifs.

Les gestionnaires de propriétés peuvent s'attendre à:

Une visibilité transactionnelle absolue et la gestion des flux de trésorerie

Un encaissement automatisé et sécurisé des loyers

Une vérification des fonds disponibles avant la perception des loyers pour éviter les insuffisances de fonds et les formalités administratives chronophages

Un rapprochement automatisé des paiements locatifs, avec des avantages aussi bien pour le locataire que pour le propriétaire

Une gestion des demandes d'entretien depuis une plateforme unique

Les locataires peuvent s'attendre à:

Un processus d'enregistrement simplifié

Des baux et renouvellements électroniques avec de multiples options de paiement

Des paiements automatisés numériques utilisant leur système bancaire en ligne

"Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre partenariat avec VoPay, pour mettre entre les mains de millions de propriétaires, locataires et gestionnaires immobiliers une technologie leur donnant le contrôle de leur expérience locative pour se concentrer sur les aspects qui les intéressent vraiment", déclare Ryan Nasr, PDG de Plexflow.

"Nous sommes ravis de consolider notre partenariat avec Plexflow. Ensemble, nous pouvons transformer numériquement la manière dont les gestionnaires immobiliers fonctionnent et gèrent leurs cycles de paiement", déclare Hamed Arbabi, PDG de VoPay. "Déployer des processus simples et rapides est un élément fondamental de la mise à échelle dans un monde axée sur l'innovation et la vitesse. Nous nous réjouissons à la perspective d'accompagner l'expansion de Plexflow dans tout le Canada."

Plexflow et VoPay donnent aux gestionnaires immobiliers les outils nécessaires pour travailler intelligemment, rapidement et efficacement. Inscrivez-vous sur vopay.com

À propos de VoPay: Proposant une technologie de paiement inégalée dans le secteur, la plateforme-service de VoPay intègre des services financiers et des capacités de paiement en temps réel aux applications logicielles, produits ou services existants via une API unique et évolutive. La pile technologique unifiée de VoPay élimine la nécessité de construire une infrastructure et d'intégrer de multiples systèmes financiers disparates. Les entreprises peuvent commercialiser plus rapidement et offrir des solutions financières innovantes à leurs clients.

Découvrez les paiements bancaires intelligents et sécurisés de VoPay sur: vopay.com

À propos de Plexflow: Plexflow est une plateforme canadienne en ligne tout en un qui offre une solution complète et intuitive pour aider les propriétaires et gestionnaires immobiliers à économiser du temps et à garder le contrôle de leurs locations. Cette performance est rendue possible par l'automatisation des tâches administratives répétitives, comme la perception des loyers, la sélection des locataires, la gestion de l'entretien et bien plus encore. Découvrez Plexflow en réservant une démonstration gratuite ou en activant un essai gratuit sur plexflow.ca/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.