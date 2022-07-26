萊卡公司與Browzwear合作加速數碼化轉型

德拉瓦州威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為服裝和個人護理行業開發創新與永續纖維和技術解決方案的全球領導者萊卡公司(The LYCRA Company)今天宣布與Browzwear建立合作關係，幫助設計師在運用開創性3D時裝設計平臺VStitcher和Lotta時, 能夠快速輕鬆地采用含有LYCRA® (萊卡®)、LYCRA® (萊卡®) T400®和COOLMAX®纖維的布料開發產品。

萊卡公司於去年開啟其多方面數碼化轉型之路，推出了LYCRA ONE™ (萊卡匯™）客戶網站。該網站是一個線上市場，以虛擬方式將品牌、零售商和服裝製造商連接到全球合作工廠網路。此次與Browzwear的合作是其採取的最新措施。萊卡公司數碼基礎設施的擴充使其能夠與全球客戶群進行新形式的互動，而Browzwear等線上平臺則展示了萊卡公司為其整個服裝價值鏈的客戶所帶來的差異化和創新來源。

Browzwear的創新軟件是業界領先的服裝設計與開發3D軟件，能夠打造出十分逼真的視覺化效果。透過這套軟件，設計師可以使用LYCRA® (萊卡®) 品牌材料庫中展示的布料創造數碼化運動裝、牛仔布服裝、泳裝、成衣和貼身服裝。在Browzwear平臺上，使用LYCRA® (萊卡®) 纖維製成的服裝可以贴合穿著者身形而動，幫助設計師直觀地瞭解這些服裝如何提供舒適、持久的合身性能。

LYCRA® (萊卡®) 品牌材料庫中所有配備數碼版本的材料都可以直接從萊卡公司初始展示在Browzwear平臺上的15家全球工廠中進行採購。這些材料都經過了萊卡公司的測試和認證，確保它們含有公司的正品纖維，從而滿足消費者對舒適、合身和活動自如的需求。此外，萊卡公司將繼續與Browzwear合作，在材料庫中增加新的資源，從而進一步提高數碼設計能力。

這項合作也推動了萊卡公司的永續發展承諾，即提供多種纖維和布料解決方案，從而減少或轉移廢棄物並延長材料的使用壽命。透過Browzwear建立數碼服裝簡化了生產流程，降低了樣品生產的需求，節省時間並減少浪費，實現了更高效率和更永續的營運。

萊卡公司執行長Julien Born表示：「在萊卡公司，創新是我們的DNA裡。我們不斷尋找新的方法，為我們的工廠客戶、品牌和零售合作夥伴創造價值。數碼化轉型和永續發展不僅提供了機會，也拓展了我們的創新方，因為在這些領域，單靠我們自己無法實現快速和有意義的進步。透過與Browzwear合作，我們正朝著這個方向邁出重要的一步，我們的目標是最終改變服裝行業的數碼化參與和互動方式，從而優化高品質布料的採購過程，延長服裝的使用壽命並減少對樣品的需求。」

Browzwear共同創辦人兼執行長Avihay Feld表示：「我們很高興與萊卡公司合作，讓我們的用戶能夠利用著名的高性能纖維，以更快、更輕鬆、更永續的方式將它們充份融入到設計中。我們的布料分析工具確保了使用LYCRA® (萊卡®) 品牌材料庫中的纖維製作的3D布料能夠真實模擬服裝，同時其物理特性和動態性能可以反映這些纖維的耐用性和獨特功能。我們相信，這種合作夥伴關係將幫助品牌和零售商執行一個更永續、更高效率的開發流程，從而在整個行業產生積極影響。」

關於萊卡公司

萊卡公司為服飾和個人護理行業生產創新纖維，並提供領先技術方案。萊卡公司總部位於美國德拉瓦州威明頓市，其創新產品、技術、永續解決方案以及強大市場支持享譽世界。萊卡公司擁有眾多領先消費者及行業品牌：包括LYCRA®（萊卡®）、LYCRA HyFit®（萊卡HyFit®）、LYCRA®（萊卡®）T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®及TACTEL®。萊卡公司業務可追溯至1958年，獨創氨綸纖維—氨綸紗線LYCRA®（萊卡®）纖維誕生。如今，萊卡公司專注為客戶產品增值，透過開發獨特創新方案，滿足消費者對舒適和持久性能的要求。如需瞭解更多資訊，敬請造訪www.thelycracompany.com。

LYCRA®（萊卡®）, T400®和COOLMAX®是萊卡公司擁有的商標。

關於Browzwear

Browzwear成立於1999年，是時裝行業3D數位解決方案的先驅，致力於推動從概念到商業化的順暢銜接流程。對於設計師而言，Browzwear加速了服裝系列的開發，為創造風格反覆運算提供了無限的機會。對於技術設計師和樣板師來說，Browzwear可以透過精確的、展現真實運動的材料複製來快速對放碼的服裝進行試穿。對於製造商來說，Browzwear的技術包提供了一開始便完美生產實體服裝所需的一切，涵蓋從設計到生產的每一個步驟。Columbia Sportswear、PVH Group及VF Corporation等全球逾650家組織利用Browzwear的開放平臺來簡化流程、推展協作和實作資料驅動的生產策略，以便能夠在減少生產的同時提高銷量，從而增強生態和經濟的永續性。如需瞭解更多資訊，請造訪www.browzwear.com。

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