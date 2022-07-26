莱卡公司与Browzwear合作加速数字化转型

特拉华州威明顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为服装和个人护理行业开发创新与可持续纤维和技术解决方案的全球领导者企业莱卡公司(The LYCRA Company)今天宣布与Browzwear建立合作关系，帮助设计师在运用前沿3D时装设计平台VStitcher和Lotta时，采用含有LYCRA®（莱卡®）、LYCRA®（莱卡®） T400®和COOLMAX®纤维的面料快速、轻松地开发产品。

莱卡公司于去年开启多元数字化转型之路，推出了LYCRA ONE™（莱卡汇™）客户门户。该门户是一个在线市场，以虚拟方式将品牌、零售商和服装制造商与全球合作工厂网络联系到一起。此次与Browzwear的合作是其采取的最新举措。莱卡公司数字基础设施的扩张使其能够与全球客户群进行新形式的互动，而Browzwear等在线平台则展示了莱卡公司为其整个服装价值链的客户所带来的差异化与创新来源。

Browzwear的创新软件是业界领先的服装设计与开发3D软件，能够打造出十分逼真的可视化效果。借助这一软件，设计师可以使用LYCRA®（莱卡®）品牌材料库中展示的面料创造数字化运动装、牛仔、泳装、成衣和贴身服装。在Browzwear平台上，采用LYCRA®（莱卡®）纤维制成的服装可以贴合穿着者身形而动，帮助设计师直观地了解这些服装如何提供舒适、持久的合身性能。

LYCRA®（莱卡®）品牌材料库中所有配备数字版本的材料都可以直接从莱卡公司初始展示在Browzwear平台上的15家全球合作工厂之一进行采购。这些材料都经过了莱卡公司的测试和认证，确保它们含有公司的正品纤维，满足消费者对舒适、合身和自由型动的需求。此外，莱卡公司将继续与Browzwear合作，在材料库中增加新的资源，从而进一步提高数字设计能力。

这项合作也推进了莱卡公司的可持续发展承诺，即提供多种纤维和面料解决方案，从而减少或转移废弃物并延长材料的使用寿命。通过Browzwear创建数字服装简化了生产流程，降低了样品生产的需求，节省时间并减少浪费，实现了更高效和更可持续的运营。

莱卡公司首席执行官Julien Born表示：“在莱卡公司，创新是我们的DNA。我们不断寻找新的方法，为我们的工厂客户、品牌和零售合作伙伴创造价值。数字化转型和可持续发展不仅提供了机会，也拓展了我们的创新方式，因为在这些领域，单靠我们自己无法实现快速和有意义的进步。通过与Browzwear合作，我们正朝着这个方向迈出重要的一步，我们的目标是最终改变服装行业的数字化参与和互动方式，从而优化高质量面料的采购过程，延长服装的使用寿命并减少对样品的需求。”

Browzwear联合创始人兼首席执行官Avihay Feld表示： “我们很高兴与莱卡公司合作，让我们的用户能够利用这一著名的高性能纤维，以更快、更轻松、更可持续的方式将它们更好地融入到设计中。我们的面料分析工具确保了使用LYCRA®（莱卡®）品牌材料库中的纤维制作的三维面料能够真实模拟服装，同时其物理特性和动态性能可以反映这些纤维的耐用性和独特功能。我们相信，这种合作伙伴关系将帮助品牌和零售商运行一个更可持续、更高效的开发流程，从而在整个行业产生积极影响。”

关于莱卡公司

莱卡公司为服饰和个人护理行业生产创新纤维，并提供领先技术方案。莱卡公司总部位于美国特拉华州威尔明顿市，其创新产品、技术、可持续解决方案以及强大市场支持享誉世界。莱卡公司拥有众多领先消费者及行业品牌：包括LYCRA®（莱卡®）、LYCRA HyFit®（莱卡HyFit®）、LYCRA®（莱卡®）T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®及TACTEL®。莱卡公司业务可追溯至1958年，独创氨纶纤维—氨纶纱线LYCRA®（莱卡®）纤维诞生。如今，莱卡公司专注为客户产品增值，通过开发独特创新方案，满足消费者对舒适和持久性能的要求。如需了解更多信息，敬请访问www.thelycracompany.com。

LYCRA®（莱卡®）, T400®和COOLMAX®是莱卡公司拥有的商标。

关于Browzwear

Browzwear成立于1999年，是时装行业3D数字解决方案的先驱，致力于推动从概念到商业化的无缝衔接流程。对于设计师而言，Browzwear加速了服装系列的开发，为创造风格迭代提供了无限的机会。对于技术设计师和样板师来说，Browzwear可以通过精确的、展现真实运动的材料复制来快速对放码的服装进行试穿。对于制造商来说，Browzwear的技术包提供了一开始便完美生产实体服装所需的一切，涵盖从设计到生产的每一个步骤。Columbia Sportswear、PVH Group及VF Corporation等全球逾650家组织利用Browzwear的开放平台来简化流程、开展协作和实施数据驱动的生产战略，以便能够在减少生产的同时提高销量，从而增强生态和经济的可持续性。如需了解更多信息，请访问www.browzwear.com。

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