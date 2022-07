The LYCRA Company acelera a transformação digital por meio de parceria com a Browzwear

The LYCRA Company Partners with Browzwear in the Development of 3D Digital Offerings (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company Partners with Browzwear in the Development of 3D Digital Offerings (Photo: Business Wire)

The LYCRA Company Partners with Browzwear in the Development of 3D Digital Offerings (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções de fibra e tecnologia inovadoras e sustentáveis para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje uma parceria com a Browzwear que fornecerá aos designers usando VStitcher e Lotta, as plataformas pioneiras para design de moda 3D, a capacidade de desenvolver de forma rápida e fácil produtos que incorporam tecidos contendo fibras LYCRA®, LYCRA® T400® e COOLMAX®.

A parceria com a Browzwear é o elemento mais recente de uma transformação digital multifacetada que a The LYCRA Company iniciou no ano passado com o lançamento do portal do cliente LYCRA ONE™, um mercado online que conecta marcas, varejistas e fabricantes de roupas a uma rede global de fábricas parceiras em uma capacidade virtual. A expansão da infraestrutura digital da The LYCRA Company está permitindo novas formas de engajamento com sua base global de clientes, e plataformas on-line, como Browzwear, demonstram a diferenciação e as fontes de inovação que a The LYCRA Company está ajudando a levar a seus clientes em toda a cadeia de valor do vestuário.

Com as visualizações realistas possibilitadas pelo software inovador da Browzwear, o software 3D líder do setor para design e desenvolvimento de vestuário, os designers podem criar digitalmente roupas esportivas, jeans, moda praia, prêt-à-porter e roupas íntimas usando tecidos exibidos na Biblioteca de materiais da marca LYCRA®. A plataforma Browzwear permite que os designers visualizem como as roupas feitas com fibra LYCRA® oferecem um ajuste confortável e duradouro que se move com o usuário.

Todos os materiais com versões digitais na Biblioteca de materiais da marca LYCRA® podem ser adquiridos diretamente de uma das 15 fábricas globais apresentadas inicialmente no Browzwear. Esses materiais foram testados e certificados pela The LYCRA Company, garantindo que contenham as fibras autênticas da empresa, projetadas para atender às necessidades do consumidor de conforto, ajuste e facilidade de movimento. Além disso, a The LYCRA Company continuará trabalhando com a Browzwear para adicionar novos recursos à biblioteca de materiais à medida que estiverem disponíveis, aprimorando ainda mais os recursos de design digital.

Essa parceria também avança o compromisso de sustentabilidade da The LYCRA Company de oferecer uma variedade de soluções de fibra e tecido que reduzem ou desviam o desperdício e mantêm os materiais em uso por mais tempo. A criação de roupas digitais via Browzwear agiliza o processo de produção e reduz a necessidade de fabricar amostras, economizando tempo e reduzindo o desperdício para operações mais eficientes e sustentáveis.

"Na The LYCRA Company, a inovação está em nosso DNA e buscamos constantemente novas maneiras de criar valor para nossos clientes, marcas e parceiros de varejo", afirmou Julien Born, CEO da The LYCRA Company. "Transformação digital e oferta de sustentabilidade oportunidades, mas também ampliar nossa abordagem à inovação, pois avanços rápidos e significativos nessas áreas não podem ser alcançados sozinhos. Ao nos unirmos à Browzwear, estamos dando um passo importante nessa direção, com o objetivo de mudar a maneira como a indústria de vestuário se envolverá e interagirá digitalmente para otimizar o fornecimento de tecidos de alta qualidade que prolongam a vida útil do vestuário e reduzem a necessidade para amostras".

"Estamos entusiasmados em colaborar com a The LYCRA Company e permitir que nossos usuários aproveitem suas conhecidas fibras de desempenho para melhor incorporá-las aos projetos, de forma mais rápida, fácil e sustentável. Nosso Analisador de Tecidos garante que as versões 3D de tecidos feitos com fibras da Biblioteca de materiais da marca LYCRA® resultem em simulações realistas das roupas, com física e movimento que refletem a durabilidade e a funcionalidade única dessas fibras", afirmou Avihay Feld, cofundador e CEO da Browzwear. "Acreditamos que esta parceria gerará um impacto positivo em todo o setor, ajudando marcas e varejistas a operar um processo de desenvolvimento mais sustentável e eficiente".

Sobre a The LYCRA Company

A LYCRA Company inova e produz soluções de fibra e tecnologia para as indústrias de vestuário e cuidados pessoais. Com sede em Wilmington, Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, conhecimento técnico, soluções sustentáveis e suporte de marketing inigualável. A LYCRA Company possui marcas líderes de consumo e comércio: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. O legado da LYCRA Company remonta a 1958 com a invenção do fio spandex original, a fibra LYCRA®. Hoje, a The LYCRA Company se concentra em agregar valor aos produtos de seus clientes, desenvolvendo inovações exclusivas projetadas para atender à necessidade do consumidor de conforto e desempenho duradouro. Para obter mais informações, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA® e COOLMAX® são marcas registradas da The LYCRA Company.

Sobre a Browzwear

Fundada em 1999, a Browzwear é pioneira em soluções digitais 3D para a indústria da moda, conduzindo processos contínuos do conceito ao comércio. Para os designers, a Browzwear acelera o desenvolvimento da coleção, abrindo oportunidades ilimitadas para criar iterações de estilos. Para designers técnicos e modelistas, a Browzwear adapta-se rapidamente a roupas graduadas com replicação de material precisa e em movimento real. Para os fabricantes, o Tech Pack da Browzwear oferece tudo o que é necessário para produzir roupas físicas perfeitamente na primeira vez e em todas as etapas, desde o design até a produção. Em todo o mundo, mais de 650 organizações como Columbia Sportswear, PVH Group e VF Corporation aproveitam a plataforma aberta da Browzwear para otimizar processos, colaborar e buscar estratégias de produção orientadas por dados para que possam vender mais enquanto fabricam menos, o que aumenta a sustentabilidade ecológica e econômica. Para obter mais informações, visite www.browzwear.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.