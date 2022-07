The LYCRA Company s’associe à Browzwear pour accélérer la transformation numérique

The LYCRA Company Partners with Browzwear in the Development of 3D Digital Offerings (Photo: Business Wire)

WILMINGTON, Delaware (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, le leader mondial du développement de fibres innovantes et durables et de solutions technologiques pour les industries de l’habillement et des soins personnels, a annoncé ce jour avoir formé avec Browzwear un partenariat qui permettra aux designers utilisant VStitcher et Lotta – les plateformes pionnières de création de mode en 3D – de développer rapidement et facilement des produits incorporant des tissus contenant des fibres LYCRA®, LYCRA® T400® et COOLMAX®.

Ce partenariat avec Browzwear est la dernière touche apportée à la transformation numérique multidimensionnelle entamée l’an dernier par The LYCRA Company avec le lancement du portail client LYCRA ONE™, un marché en ligne qui relie virtuellement les marques, les détaillants et les fabricants de vêtements à un réseau mondial d’usines partenaires. Étendre son infrastructure numérique permet à The LYCRA Company d’instituer de nouvelles formes d’engagement avec sa clientèle mondiale, et des plateformes en ligne telles que Browzwear démontrent la différenciation et les sources d’innovation que The LYCRA Company apporte à ses clients tout au long de la chaîne de valeur de l’habillement.

Grâce aux visualisations réalistes fournies par le logiciel innovant de Browzwear, l’outil informatique 3D de création et de développement de vêtements leader du secteur, les designers peuvent créer numériquement des vêtements de sport, des jeans, des maillots de bain, du prêt-à-porter et des sous-vêtements en utilisant les tissus proposés dans la LYCRA® Brand Materials Library (bibliothèque de tissus de la marque LYCRA®). La plateforme Browzwear permet aux designers de visualiser les vêtements parfaitement ajustés, confortables, durables et qui bougent avec les personnes qui le portent, que l’on peut fabriquer avec une fibre LYCRA®.

Tous les tissus des versions numériques incluses dans la LYCRA® Brand Materials Library et présentées sur la plateforme Browzwear peuvent être commandés directement auprès de l’une des 15 usines Lycra actives dans le monde. Ces tissus ont été testés et sont certifiés par The LYCRA Company, ce qui garantit qu’ils contiennent les fibres authentiques fabriquées par l’entreprise et conçues pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de confort, d’ajustement et de liberté de mouvement. De plus, The LYCRA Company continuera à collaborer avec Browzwear pour ajouter de nouvelles ressources à la bibliothèque de tissus dès qu’elles seront disponibles, afin d’améliorer encore les capacités de création numérique.

Ce partenariat renforce également l’engagement de The LYCRA Company en faveur du développement durable en offrant une variété de fibres et de tissus qui ont une durée de vie plus longue et réduisent les déchets ou les détournent des lieux d’enfouissement. La création numérisée de vêtements via Browzwear rationalise le processus de production et réduit la nécessité de fabriquer des échantillons, d’où un gain de temps et une diminution des déchets qui rendent les opérations plus efficaces et plus durables.

«L’innovation fait partie de l’ADN de The LYCRA Company. Nous recherchons sans cesse de nouvelles façons de créer de la valeur pour nos usines clientes, nos marques et nos partenaires de vente au détail, a déclaré Julien Born, PDG de The LYCRA Company. Non seulement la transformation numérique et la durabilité nous offrent des opportunités, mais elles nous permettent aussi d’élargir notre approche de l’innovation, car dans ces domaines il nous est impossible de réaliser seuls des progrès rapides et significatifs. En nous associant à Browzwear, nous faisons un grand pas dans ce sens pour changer la façon dont l’industrie du vêtement s’engagera et interagira numériquement pour optimiser l’approvisionnement en tissus de haute qualité qui allongent la durée de vie des vêtements et réduisent la nécessité de fabriquer des échantillons.»

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les secteurs de l’habillement et des soins personnels. La Société, dont le siège social est situé à Wilmington, dans l’État américain du Delaware, est renommée dans le monde entier pour ses produits innovants, son expertise technique, ses solutions durables et son support marketing inégalé. The LYCRA Company possède les marques grand public et commerciales de premier plan suivantes: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, et TACTEL®. L’héritage de The LYCRA Company remonte à 1958 avec l’invention du fil d’élasthanne d’origine: la fibre LYCRA®. Aujourd’hui, The LYCRA Company s’attache à ajouter de la valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d’informations, visiter le site www.thelycracompany.com.

LYCRA® et COOLMAX® sont des marques commerciales de The LYCRA Company.

À propos de Browzwear

Fondée en 1999, Browzwear est une entreprise pionnière des solutions numériques 3D pour l’industrie de la mode. La Société propose des processus fluides permettant de passer facilement du concept à la commercialisation. Pour les stylistes, Browzwear accélère le développement des collections et leur offre des opportunités illimitées de création itérative des styles. Pour les concepteurs techniques et les modélistes, Browzwear réalise rapidement la gradation des patrons en reproduisant les tissus fidèlement et avec précision. Pour les fabricants, le Tech Pack de Browzwear fournit tout le nécessaire pour produire des vêtements réels parfaits dès la première fois et à chaque étape, de la conception à la production. Dans le monde, plus de 650 organisations telles que Columbia Sportswear, PVH Group et VF Corporation utilisent la plateforme ouverte de Browzwear pour rationaliser leurs processus, collaborer et mettre en œuvre des stratégies de production basées sur des données afin de vendre davantage tout en fabriquant moins, ce qui améliore la durabilité écologique et économique. Pour plus d’informations, visiter le site www.browzwear.com.

