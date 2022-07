BrainBox AI conclut une levée de fonds de série A de 30 millions de dollars américains avec le soutien d’Exportation et développement Canada, alimentant la croissance internationale de sa technologie d’IA révolutionnaire

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--BrainBox AI, un chef de file en technologie des bâtiments autonomes, a annoncé aujourd’hui la clôture de sa levée de fonds de série A à 30 millions de dollars américains afin d’élargir son empreinte mondiale et ses retombées sur l’environnement bâti. Le financement de série A, mené par ABB lors de la première clôture en octobre dernier, se conclut par un investissement de 3,5 millions de dollars américains de la part d’Exportation et développement Canada (EDC), un organisme de crédit à l’exportation du Canada ayant pour mission d’aider les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir sur la scène mondiale.

« Il est essentiel que les entreprises canadiennes puissent atteindre les marchés mondiaux pour leur propre succès et l’avenir économique du Canada. Ce partenariat entre notre gouvernement et BrainBox AI leur permettra d’exporter davantage leur solution de technologies propres en intelligence artificielle. Grâce à cet investissement, BrainBox AI permettra à un plus grand nombre de bâtiments commerciaux dans le monde de réduire intelligemment leur empreinte carbone, et ce jusqu’à 40 %. » – L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Depuis le lancement de BrainBox AI en 2019, sa technologie d’intelligence artificielle révolutionnaire pour l’environnement bâti a été installée dans plus de 100 millions de pieds carrés d’espace de bâtiments commerciaux, dans 70 villes et plus de 20 pays dans le monde. Lors de la dernière Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) qui s’est tenue à Glasgow, l’entreprise a été désignée comme lauréate du Tech for Our Planet Challenge, pour ses solutions technologiques innovantes en matière de climat.

Depuis le début de l’année, la solution BrainBox AI a été installée dans plus de 180 nouveaux bâtiments et dans 5 pays supplémentaires, avec une expansion dans les grandes villes du monde, notamment Milan et la ville de New York. Plus récemment, BrainBox AI a annoncé son partenariat avec SAIL Plein Air, l’un des principaux détaillants canadiens d’équipements de plein air, pour déployer son nouveau thermostat intelligent piloté par l’IA élargissant son offre de service aux entreprises du secteur du commerce de détail opérant sur plusieurs sites.

« Notre gouvernement s’est engagé à atteindre la carboneutralité au cours de la décennie, notamment grâce au type de partenariats comme celui que nous célébrons aujourd’hui. Non seulement BrainBox AI aide les bâtiments commerciaux du Canada à réduire les émissions, mais grâce à cet investissement, l’entreprise sera en mesure d’exporter cette technologie dans le monde entier. Elle atteindra ainsi de nouveaux sommets tout en apportant une technologie propre révolutionnaire à une industrie à forte intensité de carbone. Il s’agit d’un excellent exemple de l’économie et de l’environnement qui travaillent main dans la main alors que les entreprises canadiennes prennent de l’expansion et accèdent à de nouveaux marchés. » – L’honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique.

« Le monde a besoin de nouvelles solutions qui appuieront la transition énergétique mondiale et une plus grande réduction des émissions, et BrainBox AI est un excellent exemple d’une entreprise canadienne qui stimule l’innovation en matière de technologies propres dans le secteur de l’immobilier commercial », a déclaré Guillermo Freire, vice-président principal, Marché intermédiaire, et responsable de la pratique des technologies propres d’EDC. « Nous sommes heureux de nous associer à d’autres investisseurs pour soutenir BrainBox AI dans le cadre de notre Programme d’investissement de contrepartie, qui aidera l’entreprise à se développer sur des marchés clés en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. »

« Avec la clôture officielle de notre levée de fonds de série A, nous sommes ravis de travailler avec des investisseurs qui partagent notre vision de fournir une solution significative pour réduire la dépendance des pays au gaz naturel », a déclaré Sam Ramadori, PDG de BrainBox AI. « Cet apport au capital sera consacré au développement technologique et à la stimulation de notre croissance internationale, notamment en Europe, une région qui recherche activement des technologies pour l’aider dans sa transition énergétique ordonnée. Alors que le secteur énergétique évolue, nous innovons constamment afin de fournir la flexibilité de la demande requise pour maintenir la fiabilité des réseaux électriques via des bâtiments interactifs propulsés par l’IA. »

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l’environnement bâti, sa consommation d’énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu’innovateurs de la transition énergétique mondiale, la technologie CVC de BrainBox AI, qui change la donne, tire parti de l’IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports etc.

Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l’intelligence artificielle. Nos plus de 150 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour point commun d’être en affaires pour guérir notre planète.

BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l’Énergie, l’Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d’enseignement, dont l’Institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal (MILA) et l’Université McGill.

En savoir plus sur BrainBox AI.

À propos d’Exportation et développement Canada

Société d’État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l’étranger. EDC leur offre les produits financiers et l’expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour en savoir plus à propos d’EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.