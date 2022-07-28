Kosmos Energy授予斯倫貝謝綜合海底增壓系統合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)今天宣佈，Kosmos Energy Gulf of Mexico Operations, LLC已將墨西哥灣Odd Job油田的工程、採購、施工和安裝(EPCI)合約授予OneSubsea®及其聯盟合作夥伴Subsea 7。

根據該EPCI合約，斯倫貝謝旗下的海底科技、生產和處理系統業務部門OneSubsea將提供海底多相增壓系統、上部設備和16英里長的整合式電力和控制臍帶電纜。專案管理、工程設計、裝配和測試將在挪威貝根(Bergen)和霍斯(Horsøy)的OneSubsea設施內實施，而運輸至油田和隨後的安裝將由Subsea 7執行。

海底生產系統總監Don Sweet表示：「我們很高興能與Kosmos Energy合作，幫助Odd Job油田的長期成功開發。該系統將回接到現有設施，從而顯著節省成本和能源，並減少二氧化碳排放，同時提高Kosmos Energy的最終採收率。」由Ridgewood Energy Corporation管理的一家實體也是Odd Job油田的所有者。

OneSubsea在創新方面擁有傲人的記錄，包括在海底多相增壓系統方面的世界領先經驗。自1994年以來，OneSubsea已交付逾40個專案，包括大約115個海底增壓泵。研究顯示，海底多相增壓技術的應用可將採油速度提高20%至200%以上；此外，由於儲油層上的背壓由海底處理系統卸除，總採收率也大幅提高。

Subsea Integration Alliance執行長Olivier Blaringhem補充道：「這份合約是對成功聯盟模式的認可——該模式整合了Subsea 7在實施大型EPCI專案方面的豐富經驗與OneSubsea在海底處理技術上的領先地位。我們的聯盟將改善Kosmos的油田經濟，同時降低複雜性、成本和風險，從而以安全、按時、符合成本目標的方式達成生產目標。」

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(SLB: NYSE)是與客戶合作以獲取能源的科技公司。我們的員工來自於160多個國家，他們提供一流的數位化解決方案，部署創新科技，以幫助全球能源工業獲致績效和永續發展。憑藉涵蓋120多個國家的專業知識，斯倫貝謝透過合作來開創科技以獲取能源，從而造福大眾。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。

關於Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance是一家非公司策略性全球聯盟，由Subsea 7和斯倫貝謝旗下的科技、生產和處理業務部門OneSubsea®建立，它將油田開發規劃、專案交付和全生命週期解決方案聚集在廣泛的科技與服務組合中。Subsea Integration Alliance是一個團隊，協助客戶挑選、設計、交付和運行極其智慧的海底專案以提升海底績效。此舉消除了成本高昂的修訂工作，避免延遲，並減少整個油田生命週期中的風險。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.subseaintegrationalliance.com。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

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