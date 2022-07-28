Kosmos Energy授予斯伦贝谢综合海底增压系统合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)今天宣布，Kosmos Energy Gulf of Mexico Operations, LLC已将墨西哥湾Odd Job油田的工程、采购、施工和安装(EPCI)合同授予OneSubsea®及其联盟合作伙伴Subsea 7。

根据该EPCI合同，斯伦贝谢旗下的海底技术、生产和处理系统业务部门OneSubsea将提供海底多相增压系统、上部设备和16英里长的集成电力和控制脐带电缆。项目管理、工程设计、装配和测试将在挪威卑尔根(Bergen)和霍斯(Horsøy)的OneSubsea设施内实施，而运输至油田和随后的安装将由Subsea 7实施。

海底生产系统总监Don Sweet表示：“我们很高兴能与Kosmos Energy合作，帮助实现Odd Job油田的长期成功开发。该系统将回接到现有设施，从而显著节约成本和能源，并减少二氧化碳排放，同时提高Kosmos Energy的最终采收率。”由Ridgewood Energy Corporation管理的一家实体也是Odd Job油田的所有者。

OneSubsea拥有骄人的过往创新业绩，包括在海底多相增压系统方面的世界领先经验。自1994年以来，OneSubsea已交付逾40个项目，包括大约115个海底增压泵。研究表明，海底多相增压技术的应用可将采油速度提高20%至200%以上；此外，由于储层上的背压由海底处理系统消除，总采收率也大幅提高。

Subsea Integration Alliance首席执行官Olivier Blaringhem补充道：“这份合同是对成功联盟模式的认可——该模式整合了Subsea 7在实施大型EPCI项目方面的丰富经验与OneSubsea在海底处理技术上的领先地位。我们的联盟将改善Kosmos的油田经济，同时降低复杂性、成本和风险，从而以安全、按时、符合成本目标的方式实现生产目标。”

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(SLB: NYSE)是一家致力于与客户开展合作来获取能源的科技公司。我们的员工来自于160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新科技，以帮助全球能源行业实现业绩和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专业知识，斯伦贝谢通过合作来打造技术以获取能源，从而造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问www.slb.com。

关于Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance是一家非公司战略性全球联盟，由Subsea 7和斯伦贝谢旗下的技术、生产和处理业务部门OneSubsea®组建，它将油田开发规划、项目交付和全生命周期解决方案汇聚于一个广泛的技术与服务组合中。作为一个团队，Subsea Integration Alliance通过帮助客户挑选、设计、交付和运营极其智能的海底项目来提升海底业绩。此举消除了成本高昂的修订工作，避免了推迟，并减少了横跨整个油田生命周期的风险。如需了解更多信息，请访问www.subseaintegrationalliance.com。

有关前瞻性陈述的警示性声明

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