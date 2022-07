Kosmos Energy concede à Schlumberger contrato de sistema de reforço submarino integrado

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger anunciou hoje que a Kosmos Energy Gulf of Mexico Operations, LLC concedeu à OneSubsea® e sua parceira de aliança, a Subsea 7, um contrato de engenharia, aquisição, construção e instalação (engineering, procurement, construction and installation, EPCI) para o campo Odd Job no Golfo do México.

Através do contrato de EPCI, a OneSubsea, o negócio de tecnologias submarinas, de produção e sistemas de processamento da Schlumberger, fornecerá um sistema de reforço multifásico submarino, equipamento superior e um umbilical integrado de energia e controle de 16 milhas. O gerenciamento do projeto, engenharia, montagem e testes será realizado nas instalações da Subsea em Bergen e Horsøy, Noruega, enquanto o transporte para o campo e a instalação serão realizados pela Subsea 7.

“É um prazer trabalhar com a Kosmos Energy no desenvolvimento bem-sucedido de longo prazo do campo Odd Job”, disse Don Sweet, diretor de sistemas de produção submarina. “O sistema será conectado à instalação existente, alcançando assim uma significativa economia de custos e energia, além de reduzir emissões de CO 2 , melhorando ainda a recuperação final da Kosmos Energy.” Uma entidade administrada pela Ridgewood Energy Corporation também é uma das proprietárias do campo Odd Job.

A OneSubsea possui um sólido histórico de inovação, incluindo experiência líder mundial em sistemas de reforço multifásico submarino. Desde 1994 a OneSubsea já entregou mais de 40 projetos, incluindo cerca de 115 bombas de reforço submarino. É notório que a aplicação de reforço multifásico submarino pode aumentar as taxas de produção de 20% a mais de 200%, além de um aumento substancial na recuperação total à medida que a contrapressão no reservatório é descarregada por um sistema de processamento do leito marinho.

Olivier Blaringhem, diretor executivo da Subsea Integration Alliance, acrescentou: “Este contrato reconhece o bem-sucedido modelo de aliança que reúne o extenso histórico da Subsea 7 na entrega de projetos de EPCI de grande escala e a liderança em tecnologia de processamento submarino da OneSubsea. Nossa aliança melhorará a economia do campo da Kosmos e reduzirá a complexidade, custos e riscos para alcançar objetivos de produção com segurança, no prazo e dentro do orçamento”.

