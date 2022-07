causaLens s'associe à la Mayo Clinic pour identifier des biomarqueurs du cancer à l'aide de l'IA causale

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--causaLens, la société londonienne de deeptech qui bâtit l'avenir de l'IA, a mobilisé sa technologie d'IA causale pour franchir un cap important dans l'adoption de méthodes non invasives de dépistage et de compréhension du cancer. De nouvelles recherches montrent que l'IA causale permet une détection précoce et fiable du cancer grâce à des tests sanguins abordables et faciles à réaliser.

Se fondant sur une approche strictement basée sur les données, causaLens, qui a pu bénéficier cette année d'investissements de Dorilton Capital et de Molten Ventures, a découvert de possibles liens de causalité entre l'expression de gènes et de protéines d'une part et la manifestation et le stade du cancer colorectal d'autre part.

Avec 147 950 cas par an, le cancer colorectal est le quatrième cancer le plus courant, mais aussi l'un des plus mortels, puisqu'il cause 53 000 décès par an.

Pour l'instant, la seule méthode de dépistage de ce cancer est la colonoscopie, qui permet d'identifier et de retirer les lésions précancéreuses. Cette procédure est cependant onéreuse et invasive, ce qui en restreint l'accès alors que le taux d'incidence de ce type de cancer augmente de 2 % par an chez les moins de 50 ans et que la maladie nécessite des intervalles de dépistage toujours plus courts pour la prévenir chez les patients à haut risque.

Pour toutes ces raisons, il est urgent de répondre au besoin clinique en techniques permettant de détecter de manière fiable le cancer colorectal de stade précoce grâce à des méthodes non invasives. L'impact potentiel des recherches de causaLens, menées en collaboration avec les scientifiques de l'éminent centre américain de recherche médicale Mayo Clinic, nous donnerait la possibilité d'améliorer considérablement les perspectives à long terme des patients atteints de cancer colorectal.

causaLens est le pionnier de l'IA causale, la seule technologie d'IA capable de mettre en lumière et d'établir le raisonnement sous-jacent des relations de cause à effet. L'IA causale permet d'éliminer les fausses corrélations caractérisées par une association de deux variables ou plus, mais sans lien de causalité, qui résultent d'une coïncidence ou de la présence d'un troisième facteur non apparent.

L'entreprise a produit des effets transformationnels dans de nombreux secteurs, de l'optimisation des rendements des portefeuilles d'investissement à la limitation des perturbations des chaînes logistiques en passant par la gestion des crises de santé publique.

S'exprimant au sujet des travaux de recherche sur le cancer de la société, Nicholas Chia, professeur adjoint de biophysique à la Mayo Clinic, a déclaré :

« L'IA causale est une percée scientifique majeure et la vision de causaLens en la matière va bien au-delà du processus décisionnel des entreprises. causaLens a le pouvoir de révolutionner un vaste éventail de secteurs et d'industries, et a déjà prouvé la valeur de sa technologie d'IA causale dans le cadre d'applications biologiques comme l'identification de biomarqueurs du cancer. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.