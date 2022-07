Insempra kondigt strategische investering in Solena Materials aan

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Insempra, een bedrijf dat werkt op biologische basis en andere bedrijven in staat stelt superieure producten te maken die in harmonie zijn met de natuur, maakt vandaag bekend een strategische investering te doen in Solena Materials Ltd (‘Solena’), een synthetisch-biologisch bedrijf. Solena, een spin-out van Imperial College London, ontwikkelt synthetische eiwitten voor hoogwaardige kledingsvezels.

De investering stelt Insempra, voorheen Origin.Bio, in staat om haar strategie om nieuwe technologieën aan te wenden om biologische productieprocessen te bevorderen, te versnellen en van nature superieure producten te creëren om de regeneratieve revolutie te stimuleren. Solena wordt een belangrijk onderdeel van het platform van Insempra voor het leveren van hoogwaardige, intrinsiek duurzame bestanddelen voor een breed spectrum van industrieën.

Solena maakt gebruik van computationeel ontwerp om nieuwe klassen synthetische eiwitten te ontwikkelen om hoogwaardige kledingsvezels te produceren die grote hoeveelheden kinetische energie kunnen absorberen. Insempra gaat de ontwikkeling en productie van deze synthetische eiwitten op industriële schaal versnellen en betere oplossingen op biologische basis leveren voor de petrochemisch gewonnen, niet-biologisch afbreekbare materialen of vezels afkomstig uit de natuur of van dieren die op dit moment worden gebruikt in de textiel- en kledingindustrie, zoals zijde. Deze technologie vermindert ook andere milieueffecten, zoals de toename van microplastic in het oppervlaktewater als gevolg van het wassen van petrochemisch geproduceerd textiel.

Jens Klein, oprichter en CEO van Insempra en CEO van Solena Materials, merkt op: “ We zijn enorm enthousiast over deze investering in Solena, die zal helpen om onze marktgerichte benadering om superieure, intrinsiek duurzame ingrediënten te ontwikkelen, te versnellen. We kijken ernaar uit om de ontwikkeling en productie van unieke synthetische eiwitten door Solena te versnellen om aangepaste, hoogwaardige vezels voor een verscheidenheid aan toepassingen te ontwikkelen.”

Dr James MacDonald, uitvinder en mede-oprichter en CTO van Solena Materials voegt toe: “ Het team en ik kijken ernaar uit om van deze technologie een enorm succes te maken.”

Professor Paul Freemont van Imperial College London voegt toe: “ Deze investering van Insempra is een erkenning van het potentieel van onze technologie om een revolutie teweeg te brengen op het gebied van hoogwaardige stoffen en in de toeleveringsketen ervan. Samen kunnen we onze synthetisch-biologische capaciteiten aanwenden om een nieuwe klasse van superieure, duurzamere vezeltechnologie te ontwikkelen en te realiseren.”

Insempra, mede-oprichter van Solena, wordt de enige bijdragende aandeelhouder in Solena, dat is gevestigd in de Translation & Innovation Hub (I-HUB) van het Imperial College in White City, Londen. De directie van Solena zal bestaan uit Dr. James MacDonald van Solena, Professor Paul Freemont en Professor Milo Shaffer van Imperial College London, en Jens Klein en Andreas Heyl van Insempra.

Over Insempra

Insempra is een bedrijf dat werkt op biologische basis en andere bedrijven in staat stelt superieure producten te maken die in harmonie zijn met de natuur. We combineren biowetenschap en technologie om stoffen te produceren voor nieuwe en betere producten.

Bedrijven hebben al veel te lang vertrouwd op chemische industrialisatieprocessen en petrochemie, waardoor de beperkte grondstoffen van onze planeet uitgeput raken. Dat is de reden waarom we ons inzetten om de regeneratieve revolutie te stimuleren om op schaal te produceren in harmonie met de natuur.

Onder leiding van een zorgvuldig samengesteld team van biologen, technologen en ondernemers met revolutionaire ideeën, zet Insempra aan tot een nieuwe manier van denken om collectieve actie teweeg te brengen. Dit is het moment om het evenwicht tussen mens en planeet te herstellen. We wachten niet op verandering. We doen wat nodig is om een betere toekomst te creëren.

Over Solena Materials

Solena is een bedrijf dat eiwitmaterialen ontwerpt. We maken gebruik van toonaangevend computerontwerp, zelflerende systemen en automatisering om de ontwikkeling van op maat gemaakte materialen voor meerdere sectoren, van modieuze kleding tot medisch textiel, te versnellen. Onze nieuwe op eiwit gebaseerde vezels gaan materialen vervangen die uit de natuur worden gewonnen, zoals zijde en petrochemisch afgeleide materialen, om een nieuwe wereld van biologisch afbreekbare, functionele en duurzame slimme materialen te creëren voor consumenten, de industrie en de planeet.

