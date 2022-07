Insempra annonce un investissement stratégique dans Solena Materials

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Insempra, une société axée sur les produits biologiques qui aide les entreprises à fabriquer des produits de qualité supérieure en relation harmonieuse avec la nature, annonce aujourd'hui avoir réalisé un investissement stratégique dans Solena Materials Ltd ("Solena"), une société de biologie synthétique. Solena, une entreprise dérivée de l'Imperial College de Londres, développe des protéines synthétiques pour les fibres textiles haute performance.

Cet investissement permettra à Insempra, anciennement Origin.Bio, d'accélérer sa stratégie d'utilisation des nouvelles technologies pour faire progresser les processus de production d'agents biologiques, créant ainsi des produits naturellement supérieurs pour encourager la révolution de la régénération. Solena sera un élément majeur de la plateforme d'Insempra qui offrira des ingrédients de haute performance intrinsèquement durables à tout un éventail d'industries.

Solena utilise la conception computationnelle pour développer de nouvelles catégories de protéines synthétiques destinées à la production de fibres textiles haute performance capables d'absorber d'importantes quantités d'énergie cinétique. Insempra accélérera le développement et la production de ces protéines synthétiques à l'échelle industrielle, offrant de meilleures solutions biologiques aux matériaux non biodégradables provenant de produits pétrochimiques, ou des fibres extraites de la nature ou des animaux, telles la soie actuellement utilisée dans les industries du textile et du vêtement. Cette technologie permet également de réduire d'autres impacts environnementaux tels l'augmentation des microplastiques dans les plans d'eau en raison du lavage de textiles fabriqués à partir de produits pétrochimiques.

Jens Klein, fondateur et PDG d'Insempra et PDG de Solena Materials, a commenté en ces termes: "Nous sommes très enthousiastes de réaliser cet investissement dans Solena. Il contribuera à accélérer notre approche axée sur le marché pour développer des ingrédients de qualité supérieure, et durables par nature. Nous sommes impatients de faire avancer rapidement le développement et la production, par Solena, de ses protéines synthétiques uniques pour développer des fibres haute performance sur mesure destinées à tout un éventail d'applications."

James MacDonald, inventeur, cofondateur et directeur technique de Solena Materials, a ajouté: "Mon équipe et moi-même sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de faire de cette technologie un immense succès."

Le Professeur Paul Freemont de l'Imperial College de Londres, a ajouté: "Cet investissement d'Insempra reconnaît le potentiel qu'a notre technologie à révolutionner les tissus hautes performances et leur chaîne d'approvisionnement. Ensemble, nous sommes en mesure d'exploiter les possibilités de nos produits biologiques synthétiques pour développer, produire et fabriquer une nouvelle catégorie de technologie de fibre de qualité supérieure, plus durable."

Insempra, cofondateur de Solena, sera l'unique actionnaire à investir dans Solena qui est basée au sein du Translation & Innovation Hub (I-HUB) de l'Imperial College à White City, à Londres. Le conseil d'administration de Solena sera constitué de James MacDonald de Solena, des Professeurs Paul Freemont et Milo Shaffer de l'Imperial College de Londres, ainsi que de Jens Klein et d'Andreas Heyl d'Insempra.

A propos d'Insempra

Insempra est une société qui se consacre aux produits biologiques permettant aux entreprises de fabriquer des produits de qualité supérieure en harmonie avec la nature. Nous combinons la science biologique et la technologie pour créer de nouveaux produits plus adaptés.

Pendant trop longtemps, les entreprises se sont appuyées sur des processus d'industrialisation de produits chimiques et pétrochimiques, épuisant ainsi les ressources limitées de notre planète. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à mener la révolution des produits renouvelables pour fabriquer à l'échelle en harmonie avec la nature.

L'objectif d'Insempra dirigée par une équipe de biologistes, de technologues et d'entrepreneurs à l'approche disruptive, soigneusement sélectionnés, est de créer une nouvelle école de pensée et d'action collective. Il est temps de rétablir l'équilibre entre les personnes et la planète. N'attendons pas le changement et faisons ce qui doit être fait pour assurer à tous un avenir meilleur.

Pour en savoir davantage à propos d'Insempra, rendez-vous sur insempra.bio

A propos de Solena Materials

Solena est une société de conception de matériaux à base de protéines. Nous utilisons la conception computationnelle, l'apprentissage machine et l'automatisation de calibre mondial pour accélérer le développement de matériaux sur mesure ciblant plusieurs secteurs - des vêtements de mode aux textiles médicaux. Nos nouvelles fibres à base de protéines remplaceront les matériaux extraits de la nature tels la soie, et des matériaux dérivés de produits pétrochimiques, pour créer un monde nouveau s'appuyant sur des matériaux biodégradables intelligents, fonctionnels et durables pour les consommateurs, l'industrie et la planète.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.