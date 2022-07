Deenova continue à battre des records de croissance de marché en France, comme en attestent les quatre nouveaux contrats octroyés par d'éminents hôpitaux français

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Poursuivant son irrésistible ascension sur le marché français, Deenova annonce avoir conclu quatre nouveaux contrats portant sur son innovante et inégalable série D3. Trois robots AIDE Pick et deux robots AIDE Cut, les dernières solutions novatrices de Deenova dans la gamme D3, ont été plébiscités par le Centre hospitalier de Bagnères de Bigorre en remportant le très concurrentiel appel d'offres UniHA. En parallèle, Deenova annonce de nouveaux contrats RESAH portant sur son robot ACCED, leader du marché et disponible depuis un certain temps, avec l'hôpital universitaire de Saint-Étienne et le Centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye. Enfin, le Centre hospitalier de Tourcoing, un client existant de Deenova ayant opté pour ses systèmes ACCED et ASTUS, réitère sa confiance dans les solutions D3 de la société en commandant 20 armoires sécurisées ASTUS supplémentaires par le biais de l'appel d'offres UniHA.

Loïc Bessin, directeur général de Deenova France, a déclaré : « Grâce à ces nouveaux contrats, nous avons passé la barre des 100 solutions d'automatisation pharmaceutique pour hôpitaux en France, réparties dans plus de 40 établissements de soins de santé, ce qui fait de Deenova la société numéro 1 incontestée en France, dont les solutions sont à la fois référencées par l'UniHA et le RESAH. »

Et Christophe Jaffuel, directeur commercial de Deenova, d'ajouter : « Avoir remporté ces appels d'offres il y a peu est extrêmement important pour nous. Cela ne confirme pas seulement notre domination en termes de parts de marché en France, avec une troisième année consécutive de très forte croissance, mais aussi l'acceptation rapide de notre gamme de produits modulaire AIDE récemment commercialisée, ainsi que la solidité de nos partenariats avec le RESAH et l'UniHA. Une tendance positive, que nous nous attendons à voir perdurer. »

Le Centre hospitalier de Bagnères de Bigorre est un établissement pyrénéen certifié par la HAS et proposant divers services tels que la revalidation fonctionnelle, la médecine générale, les soins de suite et de réadaptation (SSR) gériatriques, les soins de longue durée (SLD), la radiologie et la pédagogie thérapeutique, ainsi qu'une maison de soins et de repos.

L'hôpital universitaire de Saint-Étienne est situé au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses activités sont organisées autour de 16 pôles et 68 services. L'hôpital compte 1920 lits répartis sur trois sites principaux. Chaque année, 8 350 professionnels y prennent soin de plus de 170 000 patients hospitalisés ou participant à des séances spécifiques et de plus de 500 000 patients lors de consultations.

Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye fait partie du Groupement hospitalier de territoire des Yvelines Nord et est un établissement public de référence en matière de soins, d'enseignement et de recherche. Il possède des pôles d'activité spécialisés offrant une qualité de soins et de sécurité certifiée par la HAS.

Le Centre hospitalier de Tourcoing est un hôpital régional de 780 lits situé au nord-est de la métropole européenne de Lille. Il fait partie du groupe GHT Lille Métropole Flandre Intérieure et dessert une zone comprenant 230 municipalités et une population de 1,5 million d'habitants. Plus de 2 000 professionnels y collaborent pour prodiguer des soins aux patients.

Depuis 2004, Deenova est l'incontournable fournisseur de premier plan de solutions mécatroniques pour la traçabilité en circuit fermé des médicaments et des dispositifs médicaux basés sur la RFID dans le secteur des soins de santé.

Deenova et ses solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées allègent la pression croissante à laquelle font face les professionnels des soins de santé pour accroître la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, les quantités de déchets et les détournements de substances contrôlées, maîtriser les coûts et diminuer l’écart entre l’augmentation du nombre de patients/de l’acuité de leurs besoins et la pénurie de personnel de santé.

Deenova garantit la simplification de l'ensemble des processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables/jetables, avec une économie de coûts attendue entre 15 et 25 %.

