NielsenIQ與Gorillas簽署合作協定以提升「快速商務」資料解讀和洞察力

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Gorillas和NielsenIQ今天宣佈達成合作協定，將快速配送的敏捷性與大數據的力量相連。雙方的合作關係將為製造商帶來更詳細的洞察，使他們的業務以所需的速度和資料粒度蓬勃加速發展。

藉由本次結盟，NielsenIQ將成為Gorillas在德國、法國、英國、荷蘭和美國的首選資料和分析服務提供者。NielsenIQ將為Gorillas提供一系列業界領先的分析服務，包括消費者樣本庫資料和訂製零售分析。NielsenIQ的資料集結合消費者樣本庫和分析，是業界唯一擁有此能力的整合資料集，能夠提供更深入的購物者樣本庫資料洞察。利用Gorillas的詳細銷售資料，NielsenIQ將獲得直接來自歐洲快速商務業界領導者的詳細客戶績效資料，從而提升其基準。

NielsenIQ全球零售總裁David Johnson表示：「很高興Gorillas選擇我們為其提供最全面的消費者資料。Gorillas是日用雜貨訂購和配送業的市場領導者，我們一直密切關注這家公司，能夠與之合作，我們倍感興奮。日用雜貨電商和最後一英里配送領域的創新正以閃電般的速度發展，我們之間的資料合作將讓Gorillas和製造商做出更好的決策，這正是業界所期待的。」

電商格局和消費者行為的不斷演變是快消品產業快節奏實際情況的一部分。線上無縫購買和離線快速配送讓日常購物成為真正的全方位體驗。雖然電商的競爭環境正在朝更多元化的方向發展，但在數位時代，線上商家需要對快消品零售資料進行正確解讀並擁有評估基準——這就是NielsenIQ繼續為快速商務進一步增加資料粒度並提高洞察力的原因。

關於NielsenIQ

NielsenIQ是全球資訊服務公司，對不斷發展的全球全通路消費者具有高度緊密、完整、可轉化為行動的理解，並憑藉這種理解提供消費者和零售衡量方面的黃金標準。NielsenIQ是我們所服務的各行各業的信心來源，也是定義下一世紀消費者和零售衡量的先驅。我們的資料、互聯洞察和預測分析可促進包裝消費品(CPG)和零售公司的業績最佳化，促使他們更接近所服務的社區，並有助於推動他們的成長。

NielsenIQ是Advent International旗下的投資組合公司，業務遍及逾90個市場，觸及全球90%以上的人口。如欲瞭解更多資訊，請造訪NielsenIQ.com。

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