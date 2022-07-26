NielsenIQ与Gorillas签署合作协议，旨在提升“快速商务”数据解读和洞察力

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Gorillas和NielsenIQ今天宣布达成合作协议，将快速配送的敏捷性与大数据的力量相连。双方的合作关系将为制造商带来更详细的洞察，使他们的业务以所需的速度和数据颗粒度蓬勃加速发展。

通过本次结盟，NielsenIQ将成为Gorillas在德国、法国、英国、荷兰和美国的首选数据和分析服务提供商。NielsenIQ将为Gorillas提供一系列行业领先的分析服务，包括消费者样本库数据和定制零售分析。NielsenIQ的数据集将消费者样本库和分析相结合，是行业中唯一拥有此能力的集成数据集，能够提供更为深入的购物者样本库数据洞察。利用Gorillas的详细销售数据，NielsenIQ将获得直接来自这一欧洲快速商务行业领先者的详细客户绩效数据，从而提升其基准。

NielsenIQ全球零售总裁David Johnson表示：“我们很高兴Gorillas选择我们为其提供最全面的消费者数据。Gorillas是日用杂货订购和配送行业的市场领导者，我们一直密切关注着这家公司，能够与之合作，我们倍感兴奋。日用杂货电商和最后一英里配送领域的创新正以闪电般的速度发展，我们之间的数据合作将让Gorillas和制造商做出更好的决策，这正是业界所期待的。”

电商格局和消费者行为的不断演变是快消品行业快节奏现实的一部分。线上无缝购买和线下快速配送让日常购物成为真正的全方位体验。虽然电商的竞争环境正在朝更多元化的方向发展，但在数字时代，线上商家需要对快消品零售数据进行准确解读并拥有评估基准——这就是为什么NielsenIQ正继续帮助快速商务增加数据颗粒度并提高洞察力。

关于NielsenIQ

NielsenIQ是一家全球信息服务公司，对不断发展的全球全渠道消费者具有高度紧密、完整、可转化为行动的理解，并凭借这种理解提供消费者和零售衡量方面的黄金标准。NielsenIQ是我们所服务的各行各业的信心来源，也是定义下一世纪消费者和零售衡量的先驱。我们的数据、互联洞察和预测分析可优化包装消费品(CPG)和零售公司的业绩，促使他们更接近所服务的社区，并有助于推动他们的增长。

NielsenIQ是Advent International旗下的投资组合公司，业务遍及逾90个市场，覆盖全球90%以上的人口。如需了解更多信息，请访问NielsenIQ.com。

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