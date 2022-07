NielsenIQ e Gorillas assinam um contrato de relacionamento cooperativo para melhorar a leitura e percepções de "comércio rápido"

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Hoje, Gorillas e NielsenIQ anunciaram um contrato de cooperação para conectar a agilidade da entrega rápida e o poder do big data. Nosso relacionamento cooperativo trará aos fabricantes percepções mais detalhadas para permitir que seus negócios prosperem e acelerem com a velocidade e granularidade necessárias.

Com esta aliança, a NielsenIQ se tornará o provedor preferido de dados e análises da Gorillas na Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos e EUA. A NielsenIQ irá fornecer à Gorillas uma combinação de análises com liderança no setor, incluindo dados de grupos de origem do consumidor e análises personalizadas de varejo. O grupo combinado de consumidores e análises da NielsenIQ, o único conjunto de dados integrado desta capacidade disponível ao setor, traz uma visão mais profunda dos dados do grupo de consumidores. Com acesso à leitura detalhada de vendas da Gorillas, as referências da NielsenIQ serão aprimoradas com a leitura detalhada do desempenho chegando diretamente aos clientes líderes do setor de comércio rápido na Europa.

"Estamos animados com o fato de a Gorillas ter escolhido a NielsenIQ para fornecer a ela dados de consumidores mais abrangentes e disponíveis", disse David Johnson, Presidente Global de Varejo da NielsenIQ. "É muito empolgante trabalhar em cooperação com a Gorillas, uma empresa que acompanhamos de perto como líder de mercado no setor de pedidos e entrega de produtos comestíveis. A inovação no comércio eletrônico de produtos comestíveis e na entrega direta ao consumidor está se movendo na velocidade da luz, sendo que nossa cooperação de dados irá permitir melhores decisões na Gorillas e com fabricantes, algo com o qual o setor está entusiasmado."

As evoluções do cenário do comércio eletrônico e do comportamento do consumidor são partes integrantes da realidade acelerada do setor de FMCG. Compras online contínuas e entregas rápidas offline tornam as compras diárias uma experiência verdadeiramente plena. Enquanto o campo de atuação do comércio eletrônico está no caminho para uma maior diversidade, os participantes online precisam de uma leitura precisa e referência de FMCG digital. E é por isto que a NielsenIQ continua adicionando mais granularidade e percepções aprimoradas ao comércio rápido.

Sobre a NielsenIQ

A NielsenIQ, uma empresa global de serviços de informações, oferece o padrão ouro em medição de consumo e varejo, por meio do entendimento mais conectado, completo e acionável do consumidor omnichannel global em evolução. A NielsenIQ é a fonte confiável para as indústrias que atendemos e a pioneira que define o próximo século de medição de consumo e varejo. Nossos dados, informações conectadas e análises preditivas otimizam o desempenho de empresas de CPG (bens de consumo embalados) e varejo, aproximando-as das comunidades que atendem e ajudando a promover o seu crescimento.

A NielsenIQ, uma empresa do portfólio da Advent International, tem operações em mais de 90 mercados, cobrindo mais de 90% da população mundial. Para mais informação, acesse NielsenIQ.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.