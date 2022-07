NielsenIQ et Gorillas signent un accord de coopération pour améliorer la lecture et la compréhension du "quick commerce"

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Gorillas et NielsenIQ annoncent leur association pour allier l'agilité de la livraison rapide avec la puissance du big data. Leur coopération apportera aux industriels des informations plus détaillées pour leur permettre de prospérer et d'accélérer avec la vélocité et la granularité requises.

Grâce à cette alliance, NielsenIQ deviendra le fournisseur de données et d'analyses préféré de Gorillas en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux États-Unis. NielsenIQ fournira à Gorillas un ensemble d'analyses de pointe, y compris des données issues de panels consommateurs et des analyses distributeurs personnalisées. La combinaison du panel de consommateurs et des analyses de NielsenIQ, seul ensemble de données intégrées de cette ampleur, va offrir une vision encore plus approfondie des données shoppers. Grâce à la lecture détaillée des ventes de Gorillas, les benchmarks de NielsenIQ seront améliorés via l’accès aux performances détaillées, fournies directement aux clients par le leader du quick commerce en Europe.

"Nous sommes ravis que Gorillas ait choisi NielsenIQ pour lui fournir les données les plus complètes sur les consommateurs", déclare David Johnson, Président Global Retail chez NielsenIQ. "C'est très excitant de collaborer avec Gorillas, une entreprise que nous avons suivie de près en tant que leader du marché de la commande et de la livraison alimentaire rapide. L'innovation en e-commerce alimentaire et la gestion du dernier kilomètre évoluent vitesse grand V et notre coopération en matière de données permettra à la fois à Gorillas et aux marques de prendre de meilleures décisions, ce dont le secteur se réjouit."

Les évolutions du paysage online et du comportement des consommateurs font partie intégrante de la nouvelle réalité des produits de grande consommation. Les achats en ligne et la livraison rapide font des courses de tous les jours une véritable expérience omnicanale. Alors que le terrain de jeu du commerce électronique se révèle de plus en plus hétéroclite, les acteurs en ligne ont besoin d'une lecture précise et de points de comparaison auxquels se référer - c'est pourquoi NielsenIQ continue d'ajouter toujours plus de granularité et une meilleure compréhension du quick commerce.

