NTT將研究透過現有管道輸送氫氣

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NTT Anode Energy Corporation（總裁兼執行長：岸本照之，總部：東京港區，簡稱NTT Anode Energy）宣布推出一項聯合研發專案，將研究透過現有管道基礎建設大規模輸送氫氣的安全措施。該合作研究正在進行中，合作方包括日本產業技術綜合研究所（總裁：石村和彥，東京千代田區，簡稱AIST）和豐田通商株式會社（代表董事：貸谷伊知郎，東京港區，簡稱「豐田通商」）。此次研究有望實現氫氣的管道輸送模式，並推動在全球的實施。

根據國際再生能源總署發表的一篇論文，「氫氣已成為確保實現永續未來所需的清潔能源組合的重要組成部分。」然而，透過新建管道基礎建設大規模穩定輸送氫氣面臨著土地徵收興建成本和興建時間等問題。而利用現有管道基礎建設可解決這些問題。這項新研究代表了這種模式在概念驗證過程之後的又一個階段。

該研究的重點是一種雙層管道系統，即將氫氣管道置於地下埋設的現有管道（「護套管」）中。將要測量並有助於制定技術標準的要素包括：

氫氣洩漏檢測的現場調查 異常跡象檢測的驗證 建立控制程序以確保安全 在實際環境中對各種氫氣感測器進行性能評估

該研究將在假設的非穩定狀況（包括管道作業期間的破裂事故和自然災害）下對安全措施進行調查。除了研究現有管道在這種使用方式下所必需的安全措施外，該研究還將驗證此類專案的獲利能力，包括輸送成本分析；能源投入；以及與其他氫氣輸送方式相比的經濟效益。

根據透過該專案獲得的知識和資料，NTT Anode Energy及合作方將針對實際使用時的安全措施推動並建立相關技術研究。該專案最終還將支援未來向城市地區（包括公共和商業設施、資料中心和通訊大樓；燃料電池汽車；氫氣站等）供應氫氣，支援利用通訊管道（如電纜隧道）中的管線進行氫氣輸送，並有助於發展智慧城市以及在多個地區建立透過管道供應氫氣的方式，以期透過發展不產生二氧化碳的氫氣能源，實現一個大規模使用氫氣的社會。

本專案參考日本新能源產業技術綜合開發機構的《超高壓氫氣基礎建設全面普及的研究和開發》/《國際開發、國際標準化等的研究和開發》/《供氫基礎建設技術標準審查等的研究》進行。

合作各方的主要研究領域

NTT Anode Energy

氫氣洩漏檢測；

異常跡象檢測；

氫氣感測器調查；

氫氣洩漏時的殘餘氫氣濃度調查；以及

井蓋的爆裂效應調查

AIST

雙層管道模擬系統中洩漏的氫氣被點燃後引起的火災火焰行為調查

豐田通商

透過驗證設備、安裝和安全成本來瞭解單位成本；以及

驗證管道輸送的優勢和業務確立要求

關於NTT Anode Energy Group

NTT Anode Energy是一家專注於利用NTT集團的資訊通訊技術和直流電源技術來尋找「智慧能源」商機的公司，公司致力於開發和提供能源解決方案，使可再生能源發電設施和儲能電池等分散式能源得到更全面有效的利用。透過以這種方式推展業務，該公司可以充分發揮NTT集團獨特的協同效應。透過這些業務，公司的目標是攜手合作夥伴，建立新的能源分配機制，幫助振興產業並塑造更加永續的社會。

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