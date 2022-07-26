NTT将研究通过现有管道输送氢气

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NTT Anode Energy Corporation（总裁兼首席执行官：Teruyuki Kishimoto，总部：东京港区，简称“NTT Anode Energy”）宣布推出一项联合研发项目，将研究通过现有管道基础设施大规模输送氢气的安全措施。该合作研究正在进行中，合作方包括日本产业技术综合研究所（总裁：Kazuhiko Ishimura，东京千代田区，简称“AIST”）和丰田通商株式会社（代表董事：Ichiro Kashitani，东京港区，简称“丰田通商”）。此次研究有望实现氢气的管道输送模式，并推动在全球范围内的实施。

根据国际能源可再生署发表的一篇论文，“氢气已成为确保实现可持续未来所需的清洁能源组合的重要组成部分。”然而，通过新建管道基础设施大规模稳定输送氢气面临着征地建设成本和建设时间等问题。而利用现有管道基础设施可解决这些问题。这项新研究代表了这种模式在概念验证过程之后的又一个阶段。

该研究的重点是一种双层管道系统，即将氢气管道置于地下埋设的现有管道（“护套管”）中。将要测量并有助于制定技术标准的要素包括：

氢气泄漏检测的现场调查 异常迹象检测的验证 建立控制程序以确保安全 在实际环境中对各种氢气传感器进行性能评估

该研究将在假设的非稳定工况（包括管道运行期间的破裂事故和自然灾害）下对安全措施进行调查。除了研究现有管道在这种使用方式下所必需的安全措施外，该研究还将验证此类项目的盈利能力，包括输送成本分析；能源投入；以及与其他氢气输送方式相比的经济效益。

基于通过该项目获得的知识和数据，NTT Anode Energy及合作方将针对实际使用时的安全措施推进并建立相关技术研究。该项目最终还将支持未来向城市地区（包括公共和商业设施、数据中心和通信大楼；燃料电池汽车；氢气站等）供应氢气，支持利用通信管道（如电缆隧道）中的管线进行氢气输送，并有助于发展智慧城市以及在多个地区建立通过管道供应氢气的方式，以期通过发展不产生二氧化碳的氢气能源，实现一个大规模使用氢气的社会。

本项目参考日本新能源产业技术综合开发机构的《超高压氢气基础设施全面普及的研究和开发》/《国际开发、国际标准化等的研究和开发》/《供氢基础设施技术标准审查等的研究》进行。

合作各方的主要研究领域

NTT Anode Energy

氢气泄漏检测；

异常迹象检测；

氢气传感器调查；

氢气泄漏时的残余氢气浓度调查；以及

井盖的爆裂效应调查

AIST

双层管道模拟系统中泄漏的氢气被点燃后引起的火灾火焰行为调查

丰田通商

通过验证设备、安装和安全成本来了解单位成本；以及

验证管道输送的优势和业务确立要求

关于NTT Anode Energy Group

NTT Anode Energy是一家专注于利用NTT集团的信息通信技术和直流电源技术来寻找“智能能源”商机的公司，公司致力于开发和提供能源解决方案，使可再生能源发电设施和储能电池等分布式能源得到更全面高效的利用。通过以这种方式开展业务，该公司可以充分发挥NTT集团独特的协同效应。通过这些业务，公司的目标是携手合作伙伴，建立新的能源分配机制，帮助振兴产业并塑造更加可持续的社会。

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