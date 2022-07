NTT estudará transporte de hidrogênio através de dutos existentes

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A NTT Anode Energy Corporation (presidente e diretor executivo: Teruyuki Kishimoto, sede: Minato-ku, Tóquio, NTT Anode Energy) anunciou um projeto de pesquisa e desenvolvimento conjunto para estudar medidas de segurança para o transporte em massa de hidrogênio por meio de infraestrutura existente de dutos. O estudo, que está sendo realizado em colaboração com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Industrial Avançada (presidente: Kazuhiko Ishimura, Chiyoda-ku, Tóquio, AIST) e a Toyota Tsusho Co., Ltd. (diretor representante: Ichiro Kashitani, Minato-ku, Tóquio, Toyota Tsusho), deve contribuir com a concretização de um modelo de transporte por dutos para hidrogênio que poderia ser implementado globalmente.

De acordo com um artigo publicado pela Agência Internacional de Energias Renováveis, “O hidrogênio se tornou uma importante parte do mix de energia limpa necessário para garantir um futuro sustentável”. Entretanto, o transporte de hidrogênio em grande escala e estável por meio de novas infraestruturas de dutos enfrenta questões que incluem aquisição de terras, custos de construção e tempo de execução. O uso de infraestrutura existente de dutos pode solucionar esses problemas, e este novo estudo representa o próximo passo no processo de prova de conceito deste modelo.

O estudo avaliará um sistema de tubulação dupla no qual um duto de hidrogênio é colocado em um duto existente (o “tubo de bainha”) subterrâneo. Fatores a serem medidos e contribuíram para a criação dos padrões técnicos incluem:

Investigação no local de detecção de vazamento de hidrogênio; Verificação de detecção de sinais de anormalidade; Estabelecimento de uma sequência de controle para garantir a segurança; Avaliação de desempenho de diversos sensores de hidrogênio em um ambiente no mundo real;

Medidas de segurança serão investigadas sob a suposição de condições instáveis incluindo acidentes de ruptura e desastres naturais durante a operação do duto. Além de examinar as medidas de segurança necessárias para este uso de dutos existentes, o estudo verificará a lucratividade de tais projetos, incluindo análise de custo de transporte, entrada de energia e eficiência econômica em comparação com outros meios de transporte de hidrogênio.

Baseada no conhecimento e dados obtidos desse projeto, a NTT Anode Energy e suas colaboradoras promoverão e estabelecerão estudos técnicos sobre medidas de segurança para o uso prático. E, por fim, o projeto também apoiará o abastecimento futuro de hidrogênio para áreas urbanas (por exemplo, instalações públicas e comerciais, edifícios de centros de dados e comunicações, veículos com célula de combustível, estações de hidrogênio etc.), o abastecimento través de dutos utilizando dutos de comunicação (por exemplo, túneis de cabos) e contribuirá com o desenvolvimento de cidades inteligentes e a criação de meios de abastecimento de hidrogênio por meio de dutos em regiões com foco em uma sociedade que consome uma grande quantidade de hidrogênio através do desenvolvimento de hidrogênio livre de CO2.

Esse projeto está sendo conduzido de acordo com a “Pesquisa e desenvolvimento para a popularização em grande escala da infraestrutura de hidrogênio de ultra alta pressão /Pesquisa e desenvolvimento para desenvolvimento internacional, padronização internacional etc./Pesquisa e estudo para a análise de padrões técnicos para infraestrutura de abastecimento de hidrogênio etc.”. da Organização de Desenvolvimento de Energia Nova e Tecnologia Industrial.

Áreas primárias de pesquisa por colaboradora

NTT Anode Energy

Detecção de vazamento de hidrogênio;

Detecção de sinal anormal;

Investigação de sensores de hidrogênio;

Investigação de concentração de hidrogênio residual no momento do vazamento de hidrogênio; e

Investigação de efeito de explosão de tampa de bueiro.

AIST

Investigação de comportamento de chama causada pela ignição de hidrogênio vazado em um sistema simulado de tubulação dupla

Toyota Tsusho

Esclarecimento de custos unitários por meio da verificação de custos de equipamentos, instalação e segurança; e

Verificação e condições favoráveis e requisitos de estabelecimento comercial de transporte por dutos.

Sobre a NTT Anode Energy Group

Como uma empresa focada em aproveitar a tecnologia de comunicações de informação e tecnologias de alimentação de energia CC do NTT Group na busca de oportunidades de negócios de “energia inteligente”, a NTT Anode Energy está trabalhando para desenvolver soluções energéticas que façam uso mais sofisticado e eficiente de recursos de energia distribuída, como instalações de geração de energia renovável e baterias de armazenamento. Dessa maneira ela pode expressar completamente as sinergias exclusivas do NTT Group. Através desses esforços, buscamos trabalhar com empresas parceiras para criar novos mecanismos de distribuição de energia para ajudar a revitalizar setores e moldar uma sociedade mais sustentável.

NTT e o logotipo NTT são marcas registradas ou marcas comerciais da NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION e/ou de suas afiliadas. Todos os outros nomes de produtos referenciados são marcas registradas dos seus respectivos titulares. © 2022 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.