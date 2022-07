TOKIO--(BUSINESS WIRE)--NTT Anode Energy Corporation (President en CEO: Teruyuki Kishimoto, hoofdkantoor: Minato-ku, Tokyo, NTT Anode Energy) kondigde een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsproject aan om veiligheidsmaatregelen voor het massatransport van waterstof door bestaande pijpleidinginfrastructuur. De studie, uitgevoerd in samenwerking met het National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (voorzitter: Kazuhiko Ishimura, Chiyoda-ku, Tokyo AIST) en Toyota Tsusho Co., Ltd. (Representative Director: Ichiro Kashitani, Minato-ku, Tokyo , Toyota Tsusho), zal naar verwachting bijdragen aan de realisatie van een transportmodel voor waterstof via pijpleidingen dat wereldwijd kan worden geïmplementeerd.

