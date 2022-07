NTT va étudier le transport de l’hydrogène à travers les pipelines existants

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--NTT Anode Energy Corporation (président et chef de la direction : Teruyuki Kishimoto, Siège social : Minato-ku, Tokyo, NTT Anode Energy) a annoncé un projet conjoint de recherche et développement visant à étudier les mesures de sécurité pour le transport de masse de l’hydrogène à travers les infrastructures pipelinières existantes. L’étude, réalisée en collaboration avec l’Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (président : Kazuhiko Ishimura, Chiyoda-ku, Tokyo AIST) et Toyota Tsusho Co., Ltd. (administrateur délégué : Ichiro Kashitani, Minato-ku, Tokyo, Toyota Tsusho), devrait contribuer à la réalisation d’un modèle de transport par pipeline pour l’hydrogène, qui pourra être mis en œuvre à l’échelle mondiale.

Selon un article publié par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables,, « l’hydrogène est devenu une partie importante du mix énergétique propre nécessaire pour assurer un avenir durable ». Cependant, le transport stable et à grande échelle de l’hydrogène à travers de nouvelles infrastructures pipelinières est confronté à plusieurs problèmes, tels que les coûts de construction, l’acquisition de terrains et les délais de construction. L’utilisation de l’infrastructure pipelinière existante peut résoudre ces problèmes, et cette nouvelle étude représente la prochaine étape du processus de validation de principe de ce modèle.

L’étude examinera un système à double tuyauterie dans lequel un pipeline d’hydrogène est placé dans un tuyau existant (le « tuyau de gaine ») enfoui sous terre. Les facteurs à mesurer qui contribuent à la formulation des normes techniques sont les suivants :

Investigation sur place de la détection des fuites d’hydrogène Vérification de la détection des signes d’anomalie Établissement d’une séquence de contrôle pour assurer la sécurité Évaluation des performances de divers capteurs d’hydrogène dans un environnement en situation réelle

Les mesures de sécurité seront examinées dans l’hypothèse de conditions instables, y compris des accidents de rupture et les catastrophes naturelles pendant l’exploitation du pipeline. Outre l'examen des mesures de sécurité nécessaires à une telle utilisation des pipelines existants, l’étude vérifiera la rentabilité de ces projets, y compris l’analyse des coûts de transport, l’apport d’énergie et l’efficacité économique, par rapport à d’autres moyens de transport de l’hydrogène.

Sur la base des connaissances et des données acquises grâce à ce projet, NTT Anode Energy et ses collaborateurs promouvront et établiront des études techniques sur les mesures de sécurité pour une utilisation pratique. Au final, le projet soutiendra également l’approvisionnement futur en hydrogène des zones urbaines (p. ex., installations publiques et commerciales, centres de données et bâtiments de communication ; véhicules à pile à combustible ; stations d’hydrogène, etc.), l’approvisionnement par pipelines utilisant des pipelines de communication (p. ex., tunnels à câbles) et contribuera au développement de villes intelligentes et à la mise en place de moyens d’approvisionnement en hydrogène via des pipelines dans certaines régions, en prévision d’une société qui consommera une grande quantité d’hydrogène suite au développement d’hydrogène sans CO2.

Ce projet est mené conformément à la publication « Recherche et développement pour la vulgarisation à grande échelle des infrastructures d’hydrogène à ultra-haute pression/ Recherche et développement pour le développement international, la normalisation internationale, etc./ Recherche et étude pour l’examen des normes techniques pour les infrastructures d’approvisionnement en hydrogène, etc. » de l’Organisation pour le développement des nouvelles énergies et des technologies industrielles.

Principaux domaines de recherche par collaborateur

NTT Anode Energy

Détection de fuites d’hydrogène ;

Détection de signes anormaux ;

Investigation des capteurs d’hydrogène ;

Investigation de la concentration résiduelle d’hydrogène au moment de la fuite d’hydrogène ; et

Investigation de l’effet d’explosion du couvercle de regard

AIST

Investigation du comportement de la flamme d’incendie causée par l’inflammation de l’hydrogène qui fuit dans un système à double tuyauterie simulé

Toyota Tsusho

Clarification des coûts unitaires par la vérification des coûts d’équipement, d’installation et de sécurité ; et

Vérification des conditions avantageuses et des exigences d’établissement commercial pour le transport par pipeline

À propos de NTT Anode Energy Group

En tant qu’entreprise axée sur l’exploitation de la technologie de l’information et des communications et des technologies d’alimentation CC du groupe NTT, à la recherche d’opportunités commerciales en « énergie intelligente », NTT Anode Energy travaille au développement et à la fourniture de solutions énergétiques qui permettent une utilisation plus sophistiquée et plus efficace des ressources énergétiques distribuées, telles que les installations de production d’énergie renouvelable et les batteries de stockage. De cette façon, cela permet d’exprimer pleinement les synergies uniques du groupe NTT. Grâce à ces efforts, notre objectif est de travailler avec des entreprises partenaires pour créer de nouveaux mécanismes de distribution d’énergie et d’aider à revitaliser les industries et à façonner une société plus durable.

