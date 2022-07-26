Expensify主辦、全球唯一的會計和金融科技節ExpensiCon將於2023年重返義大利

俄勒岡州波特蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY)是一款支付超級應用程式，可幫助世界各地的人士和企業簡化支出、公司卡和帳單的資金管理方式。該公司今天宣佈，ExpensiCon將於2023年5月18日至22日在義大利普利亞舉行。該活動將邀請眾多世界頂尖會計師和金融科技巨擘前往義大利鄉村，參加為期五天的社群營建、思想領導力、社交聯誼、圓桌會議和橄欖林驚喜活動。此前的ExpensiCon活動分別在波拉波拉島和毛伊島舉行，參加人員來自普華永道、德勤、立信、CLA、博太國際(Baker Tilly)和EisnerAmper，而Uber的Travis Kalanick、NetSuite的Zach Nelson和Xero的Rod Drury也參加了爐邊談話。

Expensify創辦人兼執行長David Barrett表示：「我們透過ExpensiCon活動與頂尖合作夥伴和業界思想領袖分享我們的宗旨『活得富足、玩得開心、拯救世界』(Live Rich, Have Fun, and Save The World)，並致力於建立一個關注未來的新型社群。活動將在遠離日常生活干擾的五星級豪華度假勝地舉行，我想不出有其他更好的地方了！在這個遠離喧囂、風景優美的環境中，我們可以與傑出人才建立富有成效的關係，並專注於解決業界最緊迫的問題。」

活動將包括主題演講、圓桌討論、爐邊談話、一對一聯誼機會和策略會議，以及VIP活動。此外，與會者和他們的貴賓還將參加圍繞整個地區精心策劃的遊覽活動，在欣賞普利亞美景的同時增進關係，其中包括義大利麵製作、品酒、遊艇遊覽等。

QA Business創辦人兼解決方案長、之前曾參加過ExpensiCon活動的Clayton Oates評論道：「我特別喜歡Expensify舉辦的ExpensiCon活動。他們摒棄了舉辦會議的傳統做法，沒有選擇無聊的會議中心來舉辦一場內容豐富但只注重短期影響的大型會議，而是專注於為會計專業內外的合作奠定基礎。Expensify的長期觀點、均衡的活動議程，以及在世界上令人驚歎的度假勝地創造神奇體驗的能力，真正讓與會者能夠充分受益於會議體驗。ExpensiCon是一項不容錯過的活動。」

如欲獲得邀請，請造訪expensicon.com。

關於Expensify

Expensify是一款支付超級應用程式，可幫助世界各地的人士和企業簡化管理資金的方式。超過1,200萬人正在使用Expensify在單一應用程式中提供的多項免費功能，包括公司卡、費用追蹤、次日報銷、發票、帳單支付和旅行預訂等。全部無需支付任何費用。無論您是小企業主、團隊管理者，還是需要代客預訂，Expensify均可幫您輕鬆完成，讓您有更多時間專注於真正重要的事。

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