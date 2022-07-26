Expensify主办、全球唯一的会计和金融科技节ExpensiCon将于2023年重返意大利

俄勒冈州波特兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY)是一款超级支付应用，可帮助世界各地的个人和企业简化跨支出、公司卡和账单的资金管理方式。该公司今天宣布，ExpensiCon将于2023年5月18日至22日在意大利普利亚举行。该活动将邀请众多世界顶尖会计师和金融科技巨头前往意大利乡村，参加为期五天的社区建设、思想领导力、社交联谊、圆桌会议和橄榄林惊喜活动。此前的ExpensiCon活动分别在波拉波拉岛和毛伊岛举行，参加人员来自普华永道、德勤、立信、CLA、博太国际(Baker Tilly)和EisnerAmper，而优步的Travis Kalanick、NetSuite的Zach Nelson和Xero的Rod Drury也参加了炉边谈话。

Expensify创始人兼首席执行官David Barrett表示：“我们通过ExpensiCon活动与顶级合作伙伴和行业思想领袖分享我们的宗旨‘活得富足、玩得开心、拯救世界’(Live Rich, Have Fun, and Save The World)，并致力于建立一个关注未来的新型社区。活动将在远离日常生活干扰的五星级豪华度假胜地举行，我想不出有其他更好的地方了！在这个远离喧嚣、风景优美的环境中，我们可以与杰出的思想者建立富有成效的关系，并专注于解决行业中最紧迫的问题。”

活动将包括主题演讲、圆桌讨论、炉边谈话、一对一社交机会和战略会议，以及VIP活动。此外，与会者和他们的贵宾还将参加围绕整个地区精心策划的游览活动，在欣赏普利亚美景的同时增进关系，其中包括意大利面制作、品酒、游艇游览等项目。

QA Business创始人兼首席解决方案官、之前曾参加过ExpensiCon活动的Clayton Oates评论道：“我特别喜欢Expensify举办的ExpensiCon活动。他们摒弃了举办会议的传统做法，没有选择无聊的会议中心来举办一场内容丰富但只注重短期影响的大型会议，而是专注于为会计专业内外的合作奠定基础。Expensify的长期视角、均衡的活动议程，以及在世界上令人惊叹的度假胜地创造神奇体验的能力，真正让与会者能够充分受益于参会体验。ExpensiCon是一项不容错过的活动。”

如需了解如何获得邀请，请访问expensicon.com。

关于Expensify

Expensify是一款超级支付应用，可帮助世界各地的个人和企业简化管理资金的方式。超过1,200万人正在使用Expensify通过单一应用提供的多项免费功能，包括公司卡、费用跟踪、次日报销、发票、账单支付和旅行预订等。全部无需支付任何费用。无论您是小企业主、团队管理者，还是需要代客预订，Expensify均可帮您轻松完成，让您有更多时间专注于真正重要的事情。

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