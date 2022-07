O ExpensiCon, único festival de contabilidade e fintech do mundo realizado pela Expensify, estará de volta à Itália em 2023

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--A Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), empresa do super aplicativo de pagamentos que ajuda indivíduos e empresas em todo o mundo a simplificar a maneira como eles gerenciam dinheiro abrangendo despesas, cartões corporativos e contas, anunciou hoje o retorno do ExpensiCon de 18 a 22 de maio de 2023, em Puglia, Itália. Um grupo exclusivo e de primeira linha de contadores e titãs de fintech são convidados ao interior da Itália para cinco dias de desenvolvimento comunitário, liderança em ideias, networking, sessões de mesa redonda e eventos surpresa entre os olivais. Os ExpensiCons anteriores em Bora Bora e Maui incluíram participantes da PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly e EisnerAmper, além de bate-papos inspiradores com Travis Kalanick da Uber, Zach Nelson da NetSuite e Rod Drury da Xero.

“O ExpensiCon é a maneira como compartilhamos nosso lema ‘Viva com riqueza, divirta-se e salve o mundo’ com nossos principais parceiros e líderes em ideias do setor para desenvolver um novo tipo de comunidade que está totalmente focada no futuro”, comenta David Barrett, fundador e diretor executivo da Expensify. “E qual o melhor local para dar início a isso do que um luxuoso retiro cinco estrelas, longe das distrações cotidianas? É o ambiente perfeito para desenvolver relacionamentos produtivos com as mentes mais brilhantes e focar na resolução dos problemas mais críticos do setor”.

O evento incluirá uma combinação de palestras, discussões de mesa redonda, bate-papos inspiradores, oportunidades individuais de networking e sessões estratégicas e eventos VIP. Além disso, os participantes e seus convidados desfrutarão também da beleza de Puglia em excursões para o desenvolvimento de relacionamentos com curadoria por toda a região destacando a fabricação de massas, degustação de vinhos, passeios de iate e muito mais.

Clayton Oates, fundador e diretor de soluções dos negócios de garantia de qualidade e participante anterior do ExpensiCon menciona: “Uma coisa que eu adorei sobre como a Expensify abordou o ExpensiCon é que eles eliminaram a visão convencional sobre eventos. Em vez de organizar um evento em grande escala, rico em conteúdo focado no impacto a curto prazo, em um entediante centro de convenções, eles focaram em estabelecer uma fundação para colaboração dentro e fora da profissão contábil. A visão de longo prazo, agenda equilibrada e a habilidade de criar experiências mágicas da Expensify nos locais mais deslumbrantes do mundo, realmente contribuíram para que os participantes tirassem o máximo proveito da experiência. O ExpensiCon é um evento que você não quer perder”.

Para garantir seu convite, saiba mais em expensicon.com.

Sobre a Expensify

A Expensify é a empresa do super aplicativo de pagamentos que ajuda indivíduos e empresas em todo o mundo a simplificar a maneira como eles gerenciam dinheiro. Mais de 12 milhões de pessoas usam os recursos gratuitos do Expensify, que incluem cartões corporativos, monitoramento de despesas, reembolsos no dia seguinte, faturamento, pagamento de contas e reservas de viagens em um único aplicativo. Tudo gratuito. Quer você seja proprietário de um negócio pequeno, gerencie uma equipe ou encerre o ano fiscal para seus clientes, o Expensify facilita sua tarefa para que você tenha mais tempo para focar naquilo que realmente importa.

