ExpensiCon, het enige festival in de wereld voor accounting en financiële technologie, waarbij Expensify als gastheer optreedt, is in 2023 terug in Italië

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), een superapp voor betalingen die personen en bedrijven wereldwijd helpt bij het vereenvoudigen van de manier waarop zij geld beheren, over uitgaven, bedrijfskaarten en rekeningen heen, heeft vandaag de terugkeer aangekondigd van ExpensiCon van 18-22 mei 2023, in Puglia, Italië. Een exclusieve groep accountants van wereldklasse en financieel-technische titanen zijn uitgenodigd voor vijf dagen gemeenschapsvorming, opinieleiderschap, netwerken, rondetafelsessies en verrassingsevenementen tussen de olijfbomen. Eerdere ExpensiCons in Bora Bora en Maui hadden onder meer deelnemers van PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly en EisnerAmper, alsmede informele gesprekken met Travis Kalanick van Uber, Zach Nelson van NetSuite en Rod Drury van Xero.

"ExpensiCon geeft aan hoe we ons motto 'Live Rich, Have Fun, and Save The World' (Leef rijk, maak plezier en red de wereld) delen met onze toppartners en opinieleiders in de industrie, om een nieuw type gemeenschap op te bouwen die scherp op de toekomst gefocust is,” aldus David Barrett, oprichter en CEO van Expensify. “En wat is een betere plek om te starten dan een luxueus vijfsterrentoevluchtsoord, ver weg van de afleidingen van het leven van alle dag? Het is een perfecte omgeving om productieve relaties met de briljantste geesten te laten ontstaan en te focussen op het oplossen van de meest urgente problemen.”

Het evenement omvat een mix aan lezingen, rondetafeldiscussies, informele gesprekken, 1-op-1 netwerkkansen en strategische sessies en VIP-evenementen. Bovendien zullen deelnemers en hun gasten de schoonheid van Puglia ervaren bij georganiseerde relatie-opbouwexcursies door de gehele regio, met aandacht voor pasta bereiden, wijn proeven, tochten op een jacht en nog veel meer.

Oprichter en Chief Solutions Officer van QA Business en vroegere deelnemer aan ExpensiCon Clayton Oates noemt, "Iets dat ik erg leuk vond aan de manier waarop Expensify ExpensiCon benaderde is dat zij alle conventionele wijsheid over evenementen weggooiden. Liever dan een grootschalig evenement, rijk aan inhoud gericht op kortetermijnimpact, bij een saai conferentiecentrum, hebben zij zich gericht op het leggen van een fundament voor samenwerking binnen en buiten de accountingprofessie. Het langetermijngezichtspunt van Expensify, de evenwichtige agenda en het vermogen om magische ervaringen te creëren op de meest magnifieke locaties dragen er echt toe bij dat de deelnemers het meeste uit hun ervaring halen. ExpensiCon is dat ene evenement dat u niet wilt missen."

Als u uw uitnodiging zeker wilt stellen, vindt u meer informatie op expensicon.com.

Over Expensify

Expensify is een superapp voor betalingen die personen en bedrijven over de hele wereld helpt de manier waarop ze geld beheren te vereenvoudigen. Meer dan 12 miljoen mensen gebruiken de gratis functies van Expensify, die bedrijfskaarten, uitgaventracering, vergoeding volgende dag, facturering, factuurbetaling en reisboekingen in één app omvatten. Alles kosteloos. Of u nu een klein bedrijf hebt, een team leidt of de boeken voor uw klanten sluit, Expensify maakt het u gemakkelijk om meer tijd te hebben voor wat er echt toe doet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.