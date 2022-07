ExpensiCon, le seul festival de comptabilité et de Fintech, au monde, organisé par Expensify, est de retour en Italie pour 2023

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Expensify, Inc. (Nasdaq : EXFY), une superapp de paiement permettant aux particuliers et entreprises du monde entier de simplifier leur gestion financière, entre les dépenses, les cartes d’entreprise et les factures, a annoncé aujourd’hui le retour d’ExpensiCon du 18 au 22 mai 2023 dans les Pouilles, en Italie. Un groupe exclusif d’experts-comptables de classe mondiale et de titans de la fintech est invité dans la campagne italienne pour cinq jours fédérateurs incluant leadership éclairé, réseautage, tables rondes et divers événements surprises au milieu des oliveraies. Les éditions précédentes d’ExpensiCons à Bora-Bora et Maui ont rassemblé des participants de PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly et EisnerAmper, autour de discussions au coin du feu avec Travis Kalanick d’Uber, Zach Nelson de NetSuite, et Rod Drury de Xero.

« ExpensiCon est la façon dont nous partageons notre devise 'Live Rich, Have Fun, and Save The World' (Vivez dans l’abondance, amusez-vous, et sauvez le monde) avec nos meilleurs partenaires et les leaders d’opinion du secteur, pour construire un nouveau type de collectivité axée sur l’avenir », a souligné David Barrett, fondateur et PDG d’Expensify. « Et quel meilleur endroit pour lancer les choses qu’une retraite de luxe cinq étoiles, loin des distractions de la vie quotidienne ? C’est l’environnement idéal pour développer des relations productives avec les esprits les plus brillants, et se concentrer sur la résolution des problèmes les plus urgents dans notre secteur d’activités. »

Cet événement comprendra à la fois des discours liminaires, des tables rondes, des discussions au coin du feu, et des occasions de réseautage 1 contre 1, ajoutées à des séances de stratégie, et divers événements VIP. En outre, les participants et leurs invités découvriront également la beauté des Pouilles, lors d’excursions organisées dans la région pour établir des relations, en découvrant notamment la fabrication de pâtes, et en s’adonnant à la dégustation de vins, entre des visites en yacht, et plus encore.

Clayton Oates, fondateur et directeur des solutions de QA Business, et ancien participant à ExpensiCon, explique : « L’une des choses que j’ai particulièrement aimées dans l’approche d’Expensify concernant ExpensiCon, c’est qu’ils ont rejeté la vision conventionnelle des événements. Plutôt que d’organiser un événement à grande échelle et riche en contenu, axé sur l’impact à court terme, dans un centre de congrès ennuyeux, ils se sont concentrés sur la création de bases propices à la collaboration aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la profession comptable. La vision à long terme d’Expensify, son agenda équilibré, et sa capacité à créer des expériences magiques dans les endroits les plus étonnants du monde contribuent vraiment à ce que les participants tirent le meilleur parti de l’expérience. ExpensiCon est l’événement que vous ne voulez pas manquer ».

Pour obtenir votre invitation, rendez-vous sur expensicon.com.

À propos d’Expensify

Expensify est une superapp de paiement permettant aux particuliers et aux entreprises du monde entier de simplifier la gestion financière. Plus de 12 millions de personnes utilisent les fonctionnalités gratuites d’Expensify, incluant les cartes d’entreprise, le suivi des dépenses, le remboursement le jour suivant, la facturation, le paiement des factures, et la réservation de voyages, dans une seule application. Tout cela gratuitement. Que vous possédiez une petite entreprise, gériez une équipe, ou teniez les comptes pour vos clients, Expensify vous facilite la tâche, vous permettant ainsi de libérer une plus grande disponibilité pour ce qui compte vraiment.

