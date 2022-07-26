FINEOS和紐約人壽團體福利解決方案發佈數位轉型案例研究報告

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的端到端軟體即服務(SaaS)核心系統提供商FINEOS Corporation (ASX:FCL)與合作夥伴紐約人壽團體福利解決方案（New York Life Group Benefit Solutions1 ，簡稱「團體福利解決方案」）今天聯合發表案例研究報告，詳細介紹兩家公司如何將各自的願景融合在一起，打造出現代、元件式的完整員工福利核心保險系統——FINEOS AdminSuite。這份案例研究報告的標題為《紐約人壽團體福利解決方案：核心管理系統全面數位轉型》，講述了從選擇FINEOS管理失能保險理賠開始並持續到今天的整個歷程。雙方的合作使團體福利解決方案憑藉第一個專門為員工福利建構的SaaS核心系統，為公司的未來發展做好了準備。

FINEOS AdminSuite的開發使團體福利解決方案經歷了徹底的數位轉型，並替換了六個傳統的後臺系統。作為一站式平臺，FINEOS AdminSuite提供集中式保單管理、整合式理賠和休假管理、複雜的計費和營收管理以及數位和分析功能，以進一步提升雇主及其員工的體驗。除了滿足團體福利解決方案的需求外，由此產生的雲端原生架構及其核心元件都是專為人壽、意外和健康保險業建構，因此FINEOS AdminSuite將分階段實施，或作為其他保險營運商的完整、未來適用的核心數位和資料解決方案。

FINEOS執行長Michael Kelly表示：「與紐約人壽團體福利解決方案的合作已經讓我們專門建構的FINEOS AdminSuite成為今天的業界黃金標準。本案例研究顯示了全面數位轉型對福利旅程中每個參與者的影響，包括保險公司、其員工、其客戶雇主以及被保險人。」

團體福利解決方案產品負責人Kristina Welke表示：「與FINEOS的合作使我們能夠以一流的技術確立自己的地位，在邁向未來的過程中盡量提高員工福利效率。我們利用FINEOS AdminSuite徹底改革了整個技術生態系統，為我們的客戶及其員工提供簡化和互聯的體驗。」

Aite-Novarica Group解決方案提供商諮詢服務負責人Chip Bircher表示：「在我們的調查、報告和業界活動中，我們多次看到並聽到，保險公司首要的科技重點之一是擁有位於雲端的完全整合式端到端管理系統。融合了自訂、可擴充性和韌性的科技和營運解決方案，將使營運商能夠為客戶和團隊成員提供無縫、直覺式、安全的業務體驗。」

其他案例研究材料

關於FINEOS Corporation

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險公司核心系統的一流供應商，為美國十大員工福利保險公司中的七家以及澳洲六大人壽保險公司提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，並與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作，其規模持續快速擴大。

FINEOS平臺是專門為人壽、意外和健康市場建構的唯一端到端軟體即服務保險解決方案。FINEOS AdminSuite提供業界領先的核心管理功能，包括缺勤管理、開單、理賠、支付、保單管理、供應商管理以及新業務和核保；所有這些功能都可以獨立運行，或者作為套裝方案進行配置。採用機器學習技術的FINEOS Engage解決方案提供以人為本的數位參與途徑，而FINEOS Insight解決方案能夠提供涵蓋整個業務的預測分析和報告。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.fineos.com。

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1紐約人壽保險公司於2020年12月31日收購信諾(CIGNA©)團體人壽、意外和失能保險業務（以前稱為信諾團體保險(CGI)）。該業務於2021年1月1日起稱為紐約人壽團體福利解決方案（團體福利解決方案）。欲瞭解有關該業務的更多資訊，請點選這裡。

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