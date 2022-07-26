FINEOS和New York Life Group Benefit Solutions发布数字化转型案例研究报告

亚特兰大--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的端到端软件即服务(SaaS)核心系统提供商FINEOS Corporation (ASX:FCL)与合作方New York Life Group Benefit Solutions1 (Group Benefit Solutions)今天联合发布了一份案例研究报告，详细介绍了两家公司如何将各自的设想融合在一起，以打造一个基于组件的完整的现代化员工福利核心保险系统——FINEOS AdminSuite。这份案例研究报告题为《New York Life Group Benefit Solutions：核心管理系统全面数字化转型》，讲述了从选择FINEOS管理伤残保险理赔开始并持续到今天的整个历程。双方的合作使Group Benefit Solutions凭借第一个专门为员工福利构建的SaaS核心系统，为公司的未来发展作好了准备。

FINEOS AdminSuite的开发使Group Benefit Solutions经历了一次彻底的数字化转型，并替换了六个传统的后台系统。作为一站式平台，FINEOS AdminSuite提供集中式保单管理、综合理赔和休假管理、复杂的计费和营收管理以及数字和分析功能，以进一步增强雇主及其员工的体验。除了满足Group Benefit Solutions的需求外，由此产生的云原生架构及其核心组件都是为人寿、意外和健康保险行业专门构建，因此FINEOS AdminSuite将分阶段实施，或作为其他保险运营商的一个完整的、面向未来的核心数字和数据解决方案。

FINEOS首席执行官Michael Kelly表示：“我们与New York Life Group Benefit Solutions的合作已经让我们专门构建的FINEOS AdminSuite成为了今天的行业黄金标准。本案例研究显示了全面的数字化转型对福利旅程中每个参与者的影响，包括保险公司、其雇员、其客户雇主以及被保险人。”

Group Benefit Solutions产品负责人Kristina Welke表示：“与FINEOS的合作使我们能够以一流的技术确立自己的地位，在迈向未来的过程中最大限度地提高员工福利效率。我们利用FINEOS AdminSuite彻底改革了我们的整个技术生态系统，为我们的客户及其员工提供了简化和互联的体验。”

Aite-Novarica Group解决方案提供商咨询服务负责人Chip Bircher表示：“在我们的调查、报告和行业活动中，我们多次看到并听到，保险公司首要的技术重点之一是拥有一个位于云端的完全集成式端到端管理系统。融合了自定义、可扩展性和弹性的技术和运营解决方案将使运营商能够为客户和团队成员提供无缝、直观、安全的业务体验。”

其他案例研究材料

关于FINEOS Corporation

FINEOS是全球人寿、意外和健康保险公司核心系统的一流供应商，为美国十大员工福利保险公司中的七家以及澳大利亚六大人寿保险公司提供服务。FINEOS的员工和办事处遍及全球，并与北美、欧洲和亚太地区成长中的创新保险公司合作，其规模持续快速扩大。

FINEOS平台是专门为人寿、意外和健康市场构建的唯一端到端软件即服务保险解决方案。FINEOS AdminSuite提供业界领先的核心管理功能，包括缺勤管理、开单、理赔、支付、保单管理、供应商管理以及新业务和核保；所有这些功能都可以独立运行，或者作为一个套件进行配置。采用机器学习技术的FINEOS Engage解决方案提供以人为本的数字参与途径，而FINEOS Insight解决方案能够提供涵盖整个业务的预测分析和报告。

如需了解更多信息，请访问www.fineos.com。

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1纽约人寿保险公司于2020年12月31日收购了信诺(CIGNA©)团体人寿、意外和伤残保险业务（以前称为信诺团体保险(CGI)）。该业务于2021年1月1日起，被称为New York Life Group Benefit Solutions (Group Benefit Solutions)。要了解有关该业务的更多信息，请点击这里。

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