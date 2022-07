Lifespin élargit significativement sa base de données exclusive de profils de santé humains en oncologie en vertu d’un nouvel accord scientifique coopératif avec l’Université médicale de Graz

Participating providers and laboratories get access to Lifespin’s proprietary software. With its scalability as Software-as-a-Service (SaaS) deep health data insights can be made available globally to participating organizations. The metabolic status of an individual is measured quantitatively with NMR and processed with Lifespin™ proprietary advanced artificial intelligence (AI) and deep learning algorithms for the determination of health status and diagnosis of diseases and results are delivered via the cloud (Illustration: Lifespin GmbH).

REGENSBURG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Lifespin GmbH, une société basée à Regensburg (Allemagne) avec des bureaux à Boston, dans le Massachusetts, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord scientifique coopératif avec Biobank Graz et la division clinique d’oncologie de l’Université médicale de Graz (Autriche) dans le but d’élargir sa base de données exclusive de profils de santé humains métaboliques dans le domaine de l’oncologie.

En vertu de l’accord, Lifespin sera en mesure d’analyser et de saisir les profils métaboliques de plus de 25 000 échantillons sanguins humains longitudinaux concernant environ 4 800 patients oncologiques. Les modalités de l’accord n’ont pas été divulguées.

« Nous sommes ravis de ce très important partenariat avec l’Université médicale et avec la Biobank de l’Université médicale de Graz, qui, à notre avis, ouvrira la voie à d’autres programmes conjoints », a déclaré le Dr. Ali Tinazli, PDG de Lifespin GmbH. « L’extraordinaire profondeur des données que nous pourrons analyser grâce à cet accord important nous permettra non seulement d’acquérir de nouvelles connaissances pour détecter des maladies malignes à un stade plus précoce, mais fournira également des informations précieuses sur les modifications métaboliques des patients cancéreux dans le temps, en particulier pour mieux comprendre la réponse individuelle au traitement et, après le traitement et en cas de rémission, pour améliorer la surveillance et le suivi des patients. »

Lifespin a déjà constitué une importante base de données de profils de santé en oncologie. « Cet ajout substantiel de près de 25 000 échantillons longitudinaux de patients oncologiques à notre base de données exclusive, qui est déjà importante, nous permettra d’optimiser nos algorithmes pour aider les cliniciens à détecter les maladies à un stade plus précoce et à personnaliser de manière plus fiable les options de traitement et de suivi des patients en utilisant le guide précieux qu’est la métabolomique », a ajouté le Dr. Tinazli.

« Notre coopération scientifique avec Lifespin appuie notre objectif central en tant que médecins scientifiques, qui est d’appliquer la recherche translationnelle sur le cancer à des diagnostics cliniques et à des mises en œuvre de traitements », a confié pour sa part le prof. Philipp Jost, directeur de la division clinique d’oncologie de l’Université médicale de Graz et membre du comité de direction de Biobank Graz. « La plateforme Lifespin nous permet de procéder à l’analyse métabolique d’échantillons de patients cancéreux à une profondeur et à une vitesse sans précédent, ce qui constitue un tremplin très important pour détecter le cancer plus tôt et suivre plus efficacement les réponses aux traitements. »

Lifespin GmbH est une entreprise de données profondes qui cartographie les profils métaboliques de la santé humaine. L’entreprise développe une plateforme de diagnostic de santé révolutionnaire, automatisée, hautement évolutive et rentable de nouvelle génération qui utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour identifier quantitativement les variations du métabolisme d’une personne par rapport à la référence saine de groupes homologues pertinents dans sa base de données. Ces variations peuvent être liées à des maladies avec une sensibilité et une spécificité élevées. Lifespin combine la biologie, les données profondes, l’intelligence artificielle et les technologies du cloud afin de fournir des renseignements métaboliques numériques pour le diagnostic de précision et la gestion personnalisée des maladies.

Plus tôt cette année, afin de faire avancer ses opportunités de recherche et de développement, et en préparation de son entrée sur le marché, Lifespin GmbH a annoncé l’établissement d’une filiale américaine, Lifespin, Inc., basée à Boston, dans le Massachusetts.

Les produits commerciaux dans l’espace réglementé seront des algorithmes logiciels pour les tests de santé, évolutifs via le cloud en tant que Software-as-a-Service (SaaS). Des efforts de développement sont en cours pour une série de produits dans le domaine de l’oncologie afin d’étendre davantage le portefeuille de produits de Lifespin dans les années à venir et les fournir aux fournisseurs et aux laboratoires participants.

Déclaration de règle refuge : Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui sous-entendent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris les projections de revenus, de marges brutes, de bénéfices ou d’autres éléments financiers, les déclarations concernant les stratégies ou les plans pour les opérations futures ; les déclarations concernant les nouvelles fonctionnalités, améliorations ou mises à niveau de nos applications existantes ou les projets d’applications futures ; les déclarations relatives aux performances ou aux avantages attendus de nos offres ; les déclarations concernant les conditions économiques actuelles ou futures ; et toute autre déclaration d’attente ou de croyance. Comme les déclarations prospectives se rapportent à l’avenir, elles sont sujettes à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents qui sont difficiles à prévoir et dont beaucoup échappent à notre contrôle. Nos résultats et notre situation financière réels pourraient varier sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives, et vous ne devez donc pas vous fier aux déclarations prospectives que nous pouvons faire.

Lifespin (www.lifespin.health) est une entreprise de données profondes qui cartographie la santé humaine à partir d’instantanés d’états métaboliques. Lifespin a normalisé la référence pour la santé humaine afin de détecter les déviations distinctes du métabolisme humain causées par les maladies. Des études montrent que la pathogenèse exerce un impact sur le métabolisme, entraînant des changements spécifiques dans la présence et la quantité de métabolites. Lifespin est en train de constituer une biobanque interne qui comprend déjà plus de 200 000 échantillons de sang humain. La plateforme technologique de diagnostic exclusive de Lifespin peut capturer quantitativement les métabolismes individuels, c.-à-d., jusqu’à des centaines de concentrations de métabolites avec une seule mesure de résonance magnétique nucléaire (RMN). En utilisant sa technologie exclusive, Lifespin effectue en interne des mesures quantitatives des métabolomes, en numérisant des profils métaboliques qui comprennent des milliards de relations métaboliques. Ces profils métaboliques numériques permettent une cartographie systématique de divers conditions de santé et permettront un diagnostic différentiel et une détection précoce des conditions de santé, la détermination du stade des maladies, le suivi du succès du traitement et la médecine personnalisée. Le premier Software-as-IVD approuvé par les autorités réglementaires de Lifespin sera destiné au diagnostic différentiel précoce de la sclérose en plaques et est attendu en Europe en 2022, et aux États-Unis par la suite. D’autres tests de détection de maladies neurologiques, cancéreuses et inflammatoires sont en préparation. Le modèle commercial en nuage de Lifespin est fondé sur sa plateforme propriétaire SaaS (Software-as-a-Service) pour le diagnostic et les informations sanitaires et est évolutif globalement. Le conseil consultatif de Lifespin est constitué de leaders d’opinion clés, tels que James Rothman (Lauréat du prix Nobel de physiologie/médecine, professeur Sterling de biologie cellulaire, Yale University, New Haven, Connecticut, États-Unis) ainsi que d’autres leaders éminents dans les domaines d’études concernés.

Biobank Graz (https://biobank.medunigraz.at/en/) est l’une des plus grandes biobanques cliniques au monde. Environ 20 millions de spécimens individuels de liquides corporels et de tissus humains y sont stockés. Biobank Graz autorise un accès restreint à ces échantillons et aux données associées à des fins de recherche scientifique et pour des projets qui ont reçu l’approbation de la commission d’éthique locale et du département juridique. L’objectif commun est de développer des approches pour diagnostiquer et traiter les maladies.

Université médicale de Graz (https://www.medunigraz.at/en/)

« Des esprits pionniers – Prendre soin de la santé et du bien-être des patients »

Dans l’esprit de cette devise, le vaste domaine de compétences de l’Université médicale de Graz repose sur trois piliers principaux :

Un enseignement innovant et tourné vers l’avenir pour les étudiants et les personnes intéressées par le développement professionnel

Une recherche de pointe compétitive et un réseau international, de la science fondamentale à l’application clinique

Des soins personnalisés et de pointe pour les patients au Centre Hospitalier Universitaire de Graz

Tous à l’Université médicale de Graz sont impliqués dans la mise en œuvre de ses multiples projets : Les scientifiques, chercheurs, médecins, étudiants, enseignants et de nombreux autres membres du personnel de différents groupes professionnels se considèrent comme des esprits pionniers qui, par leur travail quotidien et leur coopération respectueuse et ouverte, constituent l’esprit et la puissance d’innovation de l’Université médicale de Graz.

