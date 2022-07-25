EssilorLuxottica憑藉Boomi的智慧整合平臺實現訂單處理的現代化

賓州賈斯特布魯克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧連接和自動化領域的領導者Boomi™今天宣布，眼鏡市場的全球領先企業EssilorLuxottica已採用Boomi的整合平臺即服務(iPaaS)來加速訂單處理，以滿足東協、中東、土耳其、非洲、印度、澳洲和紐西蘭（合稱AMERA）市場對其產品日益成長的需求。憑藉Boomi AtomSphereTM平臺，EssilorLuxottica能夠輕鬆快捷地即時整合內部應用程式和來自各種通路的客戶訂單，從而顯著提高效率，節約成本。

EssilorLuxottica是一家先進鏡片技術和代表性眼鏡製程的先驅企業，由成立於1961年的義大利眼鏡製造商陸遜梯卡(Luxottica)和成立於近兩個世紀前的法國鏡片製造商依視路(Essilor)合併而成。如今的EssilorLuxottica專注於設計、製造和銷售眼科鏡片、鏡框和太陽眼鏡。

繼2019年透過Boomi平臺成功將約1萬家外部客戶整合到其企業對企業(B2B)系統中後，2020年，面對供應鏈中斷和需求增加導致的瓶頸，EssilorLuxottica AMERA於年底再次求助於Boomi的雲端解決方案。由於亟需統一資料格式、改善所有內部應用程式之間的資料整合，EssilorLuxottica AMERA部署了Boomi AtomSphere平臺，包括Boomi的電子資料交換(EDI)和應用程式介面(API)管理工具。

由於執行著大量的企業資源規劃系統(ERP)，EssilorLuxottica迫切希望實現ERP現代化，並提升其下一代「訂單到現金」處理平臺的效率，該平臺每天處理約7至8萬份訂單。

EssilorLuxottica AMERA企業架構總監Mel Yuson表示：「當時我們面臨極大的困難，為滿足客戶期望，我們需要更換所有現有的中介軟體、客製化微服務和協力廠商中介軟體，以實現更強大的資料共用能力和更高的效能。我們需要一個服務層級協定(SLA)，以便有效監督即將進行的整合過程，不是透過批次資料的同步整合，而是即時非同步整合。」

Yuson表示，EssilorLuxottica AMERA希望採用Boomi的服務來協調更高的資料負載，提高訂單處理系統的效能、彈性和擴充性，並希望端對端訂單處理能在一分鐘內（理想情況為30秒左右）完成，並強調任何延遲都可能導致生產端的嚴重積壓。

Yuson解釋道：「我們最初面臨無數挑戰，因為這是我們首次嘗試採用Boomi的平臺對EssilorLuxottica的訂單處理平臺和ERP進行即時非同步整合。」

不過，在Boomi的客戶成功與支援團隊的協助下，EssilorLuxottica AMERA調查並確定了效能下降的因素，包括網路檔案系統(NFS)通訊協定，並按照Boomi的建議，透過部署相關解決方案簡化了檔案共用，將營運效率提高了四倍。來自Boomi的這種合作方式讓EssilorLuxottica AMERA解決了實作過程中的障礙，並實現了30秒完成端對端訂單處理的SLA目標。

除達成該SLA目標外，EssilorLuxottica AMERA還降低了成本，並最佳化了之前一直委託給外部機構管理的資料整合基礎架構。憑藉Boomi AtomSphere平臺，EssilorLuxottica獲得了專業知識，簡化了流程，同時節約了時間，並減少了對專業資源的需求。該公司還將應用程式監控整合到單一工具中，大幅降低了成本，提高了操作靈活性，並加快了專案部署。EssilorLuxottica AMERA專案展現了Boomi的敏捷性，即積極調查挑戰之所在，並在整個組織內為即將到來的類似整合專案提供支援。

Boomi亞太和日本地區業務發展副總裁Ajit Melarkode表示：「各行各業、各種規模的組織都面臨加速轉型以實現業務目標的壓力。Boomi的平臺和服務不僅支援複雜的全球系統，使企業能夠以更簡單、更具有成本效益的方式擴展業務，同時也有能力幫助企業靈活地整合其他工具，EssilorLuxottica AMERA案例的成功即是明證。整合新興和現有技術有助於提高當今以客戶為導向的企業所需的靈活性和敏捷性，使企業能夠統一資料來源，以提高績效，創造收入流，並推動數位化轉型。」

Boomi已連續八年在Gartner®企業整合平臺即服務(EiPaaS)的魔力象限中被認可為領導者(Leader)。

作為全球軟體即服務(SaaS)類別的領先公司，Boomi擁有超過2萬名客戶、由10萬多名會員組成的不斷擴大的用戶社群、由800多家合作夥伴組成的全球網路，以及iPaaS領域規模居前的全球系統整合商(GSI)合作夥伴陣容，其中包括埃森哲、德勤、SAP、Snowflake，以及三大雲端服務提供者Amazon Web Services、Google和Microsoft等等。

該公司最近獲得了平臺即服務(PaaS)類別的Globee®金獎，並在《CRN合作夥伴計畫指南》中獲得了著名的五星級評價。該權威指南列出了產業領先的技術供應商最值得關注的合作夥伴計畫。這些供應商透過IT通路提供創新產品和靈活服務。Boomi的雲端原生、低程式碼平臺幫助所有產業的組織連接資料應用程式、簡化工作流程，並提供更為綜合的客戶體驗。

其他資源

Gartner免責聲明：

Gartner，《企業整合平臺即服務魔力象限》，Eric Thoo、Keith Guttridge、Bindi Bhullar、Shameen Pillai、Abhishek Singh，2021年9月29日

Gartner不為其研究出版刊物中所涉及的任何廠商、產品或服務提供背書，也不建議技術用戶只選擇評比最高或其他指定的廠商。Gartner研究出版刊物由Gartner研究機構的觀點所組成，不應理解為對事實的陳述。Gartner對本研究不作任何明示或暗示的擔保，包括任何適銷性或適用於任何特定目的的擔保。GARTNER和Magic Quadrant是Gartner, Inc.和/或其附屬公司在美國和國際上的註冊商標和服務商標，經許可在此使用。保留所有權利。註：2014年至2019年，Boomi被稱為Dell Boomi。

關於Boomi

Boomi透過其雲端原生、統一、開放和智慧的平臺，隨時隨地為每個人與世界萬物建立即時連接。Boomi的整合平臺即服務(iPaaS)因其速度、易用性和較低的總體擁有成本而受到全球2萬多家客戶的信賴。作為推動對資料進行智慧使用的先驅，Boomi的願景是使客戶和合作夥伴能夠快速輕鬆地發現、管理和協調資料，同時將應用程式、流程和人員連結起來，以獲得更好、更快的結果。如需瞭解更多資訊，請造訪http://www.boomi.com。

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