EssilorLuxottica借助Boomi的智能集成平台实现订单处理的现代化

宾夕法尼亚州切斯特布鲁克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能连接和自动化领域的领导者Boomi™今天宣布，眼镜市场的全球领先企业EssilorLuxottica已采用Boomi的集成平台即服务(iPaaS)来加速订单处理，以满足东盟、中东、土耳其、非洲、印度、澳大利亚和新西兰（合称“AMERA”）市场对其产品日益增长的需求。借助Boomi AtomSphereTM平台，EssilorLuxottica能够轻松快捷地实时整合内部应用和来自各种渠道的客户订单，从而显著提高效率，节约成本。

EssilorLuxottica是一家先进镜片技术和标志性眼镜制作工艺的先驱企业，由成立于1961年的意大利眼镜制造商陆逊梯卡(Luxottica)和成立于近两个世纪前的法国镜片制造商依视路(Essilor)合并而成。如今的EssilorLuxottica专注于设计、制造和销售眼科镜片、镜框和太阳镜。

继2019年借助Boomi平台成功将约1万家外部客户集成到其企业对企业(B2B)系统中后，2020年，面对供应链中断和需求增加导致的瓶颈，EssilorLuxottica AMERA于年底再次求助于Boomi基于云的解决方案。由于亟需统一数据格式、改善所有内部应用之间的数据集成，EssilorLuxottica AMERA部署了Boomi AtomSphere平台，包括Boomi的电子数据交换(EDI)和应用程序接口(API)管理工具。

由于运行着大量的企业资源计划系统(ERP)，EssilorLuxottica迫切希望实现ERP现代化，并提升其下一代“订单到现金”处理平台的效率，该平台每天处理约7至8万份订单。

EssilorLuxottica AMERA企业架构总监Mel Yuson表示：“当时我们面临极大的困难，为满足客户期望，我们需要更换所有现有的中间件、定制化微服务和第三方中间件，以实现更强大的数据共享能力和更高的性能。我们需要一个服务等级协议(SLA)，以便有效监督即将进行的集成过程，不是通过批量数据的同步集成，而是实时异步集成。”

Yuson表示，EssilorLuxottica AMERA希望采用Boomi的服务来协调更高的数据负载，提高订单处理系统的性能、弹性和可伸缩性，并希望端到端订单处理能在一分钟内（理想情况为30秒左右）完成，并强调任何延迟都可能导致生产端的严重积压。

Yuson解释道：“我们最初面临无数挑战，因为这是我们首次尝试采用Boomi的平台对EssilorLuxottica的订单处理平台和ERP进行实时异步集成。”

不过，在Boomi的客户成功与支持团队的协助下，EssilorLuxottica AMERA调查并确定了性能下降的因素，包括网络文件系统(NFS)协议，并按照Boomi的建议，通过部署相关解决方案简化了文件共享，将运营效率提高了四倍。来自Boomi的这种合作方式让EssilorLuxottica AMERA解决了实施过程中的障碍，并实现了30秒完成端到端订单处理的SLA目标。

除达成该SLA目标外，EssilorLuxottica AMERA还降低了成本，并优化了之前一直委托给外部机构管理的数据集成基础设施。借助Boomi AtomSphere平台，EssilorLuxottica获得了专业知识，简化了流程，同时节约了时间，并减少了对专业资源的需求。该公司还将应用监控整合到单一工具中，极大地降低了成本，提高了操作灵活性，并加快了项目部署。EssilorLuxottica AMERA项目体现了Boomi的敏捷性，即积极调查挑战之所在，并在整个组织范围内为即将到来的类似集成项目提供支持。

Boomi亚太和日本地区业务发展副总裁Ajit Melarkode表示：“各行各业、各种规模的组织都面临加速转型以实现业务目标的压力。Boomi的平台和服务不仅支持复杂的全球系统，使企业能够以更简单、更具有成本效益的方式扩展业务，同时也有能力帮助企业灵活地集成其他工具，EssilorLuxottica AMERA案例的成功即是明证。整合新兴和现有技术有助于提高当今以客户为导向的企业所需的灵活性和敏捷性，使企业能够统一数据源，以提高绩效，创造收入流，并推动数字化转型。”

Boomi已连续八年在Gartner®企业集成平台即服务(EiPaaS)的魔力象限中被认可为领导者。

作为全球软件即服务(SaaS)类别的领先公司，Boomi拥有超过2万名客户、由10万多名会员组成的不断扩大的用户社区、由800多家合作伙伴组成的全球网络，以及iPaaS领域规模居前的全球系统集成商(GSI)合作伙伴阵容，其中包括埃森哲、德勤、SAP、Snowflake，以及三大云服务提供商亚马逊网络服务、谷歌和微软等等。

该公司最近获得了平台即服务(PaaS)类别的Globee®金奖，并在《CRN合作伙伴计划指南》中获得了著名的五星级评价。该权威指南列出了行业领先的技术供应商最值得关注的合作伙伴计划。这些供应商通过IT渠道提供创新产品和灵活服务。Boomi的云原生、低代码平台帮助所有行业的组织连接数据应用、简化工作流程，并提供更为综合的客户体验。

其他资源

Gartner免责声明：

Gartner，《企业集成平台即服务魔力象限》，Eric Thoo、Keith Guttridge、Bindi Bhullar、Shameen Pillai、Abhishek Singh，2021年9月29日

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关于Boomi

Boomi通过其云原生、统一、开放和智能的平台，随时随地为每个人与世界万物建立即时连接。Boomi的集成平台即服务(iPaaS)因其速度、易用性和较低的总体拥有成本而受到全球2万多家客户的信赖。作为推动对数据进行智能使用的先驱，Boomi的愿景是使客户和合作伙伴能够快速轻松地发现、管理和编排数据，同时将应用、流程和人员联系起来，以获得更好、更快的结果。如需了解更多信息，请访问http://www.boomi.com。

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