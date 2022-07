Moove s’associe à Uber pour lancer une mégaflotte de VTC en Inde

Moove's co-CEO and co-founder Ladi Delano, at the launch event in India, presenting mobility entrepreneurs with their Moove-financed cars (Photo : Business Wire)

Moove's co-CEO and co-founder Ladi Delano, at the launch event in India, presenting mobility entrepreneurs with their Moove-financed cars (Photo : Business Wire)

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Moove, première fintech au monde dans le domaine de la mobilité et premier partenaire d’Uber pour l’offre de véhicules dans la région EMEA, a annoncé qu’elle allait faire ses débuts en Inde dans le cadre de son expansion à l’international. Après s’être implantée en Afrique, Moove, qui propose un financement basé sur les revenus aux entrepreneurs du secteur de la mobilité, s’étend à Mumbai, Hyderabad et Bangalore. La startup propose de financer des voitures grâce à un prêt réservé aux chauffeurs de la plateforme d’Uber.

Ce partenariat devrait être à l’origine d’une des plus grandes flottes d’Uber en Inde et Moove a pour objectif de financer 5 000 véhicules électriques ou GNC au cours de la première année. L’entreprise a l’intention de passer à 30 000 véhicules au cours des cinq prochaines années, créant ainsi des opportunités de travail durable sur ce marché qui connaît une croissance rapide.

Lancée en 2020, Moove a été conçue pour démocratiser l’accès à la propriété de véhicules. La société intègre sa technologie alternative d’évaluation du crédit aux plateformes de VTC et s’appuie sur des analyses exclusives en matière de performances et de revenus pour ensuite accorder des prêts aux conducteurs qui n’avaient auparavant pas accès aux services financiers. Moove propose aux entrepreneurs du secteur de la mobilité de financer leur véhicule neuf en contrepartie d’un pourcentage de leurs revenus hebdomadaires.

Ces deux dernières années, Moove a permis la création d’emplois durables et la possibilité d’accéder à la détention d’actifs, ses clients ayant effectué plus de 5 millions de trajets dans quatre pays grâce à des véhicules financés par Moove. Uber comptant plus de 600 000 chauffeurs en Inde, cette initiative sera l’occasion idéale pour Moove de proposer un financement accessible à des milliers de chauffeurs, afin de les aider à gagner en productivité et à développer leur activité.

Ladi Delano, cofondateur et co-PDG de Moove, a déclaré : « Ce lancement en Inde, notre première expansion en dehors de l’Afrique, marque un moment très spécial pour toute l’équipe de Moove.

Nous avons hâte d’étendre notre modèle de financement de véhicules qui se base sur les revenus afin de créer des emplois durables dans tout le pays, où les taux de propriété comptent parmi les plus bas au monde, notamment en raison du manque d’accès au crédit. Nous sommes ravis de développer notre partenariat avec Uber afin de résoudre ce problème pour nos nouveaux clients en Inde. »

Binod Mishra, directeur régional pour l’Asie du Sud chez Moove, a déclaré : « Nous avons hâte de collaborer de près avec l’équipe d’Uber India et de déployer la plateforme innovante de Moove. Nous commencerons par Mumbai, Hyderabad et Bangalore, avant de l’étendre à de nombreuses autres villes au cours des cinq prochaines années. »

Abhilekh Kumar, responsable du développement commercial chez Uber India South Asia, a déclaré :

« Moove a créé un modèle innovant du style “location avec option d’achat”, proposant une option flexible aux chauffeurs qui souhaitent se lancer dans le secteur du VTC sans avoir à emprunter un véhicule auprès d’un propriétaire ou à contracter un prêt bancaire pour financer l’achat de sa voiture chez un concessionnaire. Nous avons hâte de nous associer à Moove et de travailler ensemble pour libérer tout le potentiel de croissance présenté par le réveil de la demande en Inde, après la pandémie. L’ajout de nouvelles voitures améliorera l’expérience client tout en offrant aux chauffeurs de la plateforme d’Uber des possibilités durables de gagner leur vie. »

Moove lance maintenant en Inde son modèle axé sur l’impact. Cette première expansion en dehors de l’Afrique s’inscrit dans le cadre de sa mission, qui vise à répondre au manque de financement des entrepreneurs du secteur de la mobilité dans le monde. Moove a pour objectif de se positionner en qualité de leader mondial dans l’adoption des véhicules électriques pour les VTC et le secteur de la mobilité, et s’engage à ce que 60 % des véhicules qu’il finance dans le monde soient hybrides ou électriques. L’Inde s’est récemment fixé des objectifs en vue de renforcer l’adoption des énergies renouvelables et de réduire les émissions nocives d’ici à 2030, offrant ainsi à Moove l’opportunité parfaite pour proposer son financement accessible de véhicules électriques et économes en carburant.

À propos de Moove

Moove est une startup mondiale née en Afrique. Première Fintech de la mobilité au monde, elle offre des services financiers et des prêts basés sur les revenus aux entrepreneurs de la mobilité pour financer leur véhicule. En intégrant sa technologie alternative d’évaluation du crédit aux plateformes de VTC, de logistique électronique et de livraison instantanée, Moove peut s’appuyer sur des analyses exclusives en matière de performances et de revenus pour ensuite accorder des prêts aux conducteurs qui n’avaient auparavant pas accès aux services financiers. Soutenue par certains des plus grands investisseurs mondiaux, Moove a levé plus de 200 millions de dollars à ce jour, s’est étendu à 13 marchés sur 3 continents et ses clients ont effectué plus de 5 millions de trajets dans des véhicules financés par Moove. En s’engageant à ce qu’au moins 60 % de sa flotte soit composée de véhicules hybrides et électriques, Moove est une entreprise guidée par sa mission et qui donne à l’impact une place prépondérante dans sa croissance.

