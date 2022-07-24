joimax® 扩展其中国经销

德国卡尔斯鲁厄的--(BUSINESS WIRE)--总部位于德国卡尔斯鲁厄的joimax® 是全内窥镜和微创脊柱手术技术和培训方法的市场领导者. joimax®与其中国总代理, 建发集团旗下子公司, 南京建尔发医疗科技有限公司很高兴能够宣布他们在中国市场的独家合作伙伴关系。此合作关系立即生效。

南京建尔发医疗科技有限公司取代上海懋煜医疗器械有限公司。 今年早些时候，joimax® 与上海懋煜医疗器械有限公司之间的分销合同因上海懋煜医疗器械有限公司违约及多次违规而终止。

此外，备受赞誉的 joimax® 培训和教育项目将推广到关键意见领袖 (KOL)，其中许多人是 joimax® 的长期用户。

“我们期待与南京建尔发医疗科技有限公司合作，这是一家在中国实力雄厚的合作伙伴。”joimax® 创始人兼首席执行官 Wolfgang Ries 表示。 “我们将一起继续为我们的社区提供一流的服务和教育。”

关于南京建尔发医疗科技有限公司

南京建尔发医疗科技有限公司是建发集团旗下的全资子公司，是世界500强企业之一。建发集团是一家以医疗服务和分销为主业的国有企业, 拥有广泛的供应链网络和雄厚的资本，专注于为客户提供医疗器械分销，与国际医疗器械制造商和超过50%的三甲医院拥有业务合作关系。

关于 joimax®

joimax® 于 2001 年在德国卡尔斯鲁厄成立，是全内窥镜和微创脊柱手术完整系统的领先开发商和营销商, 拥有内窥镜手术系统 TESSYS®（经椎间孔）、iLESSYS®（椎间孔）和 CESSYS®（颈椎）用于减压手术，MultiZYTE® 用于小关节和骶髂关节疼痛治疗，EndoLIF® 和 Percusys® 用于微创内窥镜辅助稳定，提供成熟系统，以解决整个脊柱范围的适应症。在椎间盘突出、狭窄、疼痛治疗或脊柱稳定治疗的手术中，利用 joimax® 技术, 外科医生可以在局部或全麻下通过小切口、建立保留组织和肌肉的通道进而利用椎管中的自然开口，例如，椎间孔，即所谓的“Kambin三角”, 进行手术。