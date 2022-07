AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a SPP Institución de Seguros S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena), una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) y una Calificación en Escala Nacional México de “aa-.MX” (Superior) a SPP Institución de Seguros S.A. de C.V. (SPP Seguros) (Ciudad de México, México). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de SPP Seguros reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos de la compañía, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), evidencia de respaldo de capital por parte del accionista mayoritario, y prácticas de inversión prudentes. Limitando las calificaciones se encuentra el riesgo inherente de una compañía nueva implementando su plan de negocios, el riesgo de expansión que surge de las nuevas líneas de daños (P/C, por sus siglas en inglés), y la volatilidad del portafolio de suscripción prospectivo.

SPP Seguros es una compañía mexicana que inició operaciones en 2019. El accionista mayoritario es Juan Carlos Merlo, con una participación del 51%, siendo el resto de las acciones propiedad de Global Insurance Group Holding Company Inc., propietaria de varios negocios relacionados con seguros, con domicilio en San Antonio, TX.

SPP Seguros está enfocada en garantizar la calidad en la construcción y brindar protección contra imprevistos y accidentes. A diciembre de 2021, la cartera de negocios de la compañía está compuesta por 92.3% P/C y 7.7% accidentes personales. Dentro del mercado mexicano, SPP Seguros tiene una participación inferior al 1%.

En 2022, la compañía se encuentra en proceso de autorización para suscribir las líneas de negocio de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transporte, incendio, riesgos catastróficos, agrícola y animales, y automóviles. La intención de SPP Seguros es ampliar la gama de oferta al mercado y cubrir necesidades adicionales de seguros.

La capitalización ajustada por riesgos se encuentra en el nivel más fuerte, medida por el índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), con el riesgo de suscripción como el principal componente del capital requerido. El respaldo del accionista mayoritario de SPP Seguros se ha reflejado en inyecciones de capital para respaldar el crecimiento y brindar flexibilidad financiera. En general, el balance es fuerte, pero está sujeto a la volatilidad derivada de la distribución y el crecimiento del portafolio de negocios neto de la compañía.

Al cierre de 2021, la prima emitida bruta se posicionó en 27 millones de pesos y, como es esperado de una nueva compañía, tanto la utilidad técnica como neta fueron negativas. El producto financiero muestra una tendencia estable, y se espera que el perfil de inversión de SPP Seguros permanezca sin cambios en los próximos años, apoyando la generación de ingresos de SPP.

No se esperan acciones positivas de calificación en el mediano plazo. Podrían ocurrir acciones de calificación negativas si el crecimiento de la prima o el desarrollo adverso de la cartera de suscripción erosiona la base de capital de la compañía y reduce la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones.

