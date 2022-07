Verimatrix et Harmonic s'associent pour offrir une protection du contenu streaming à la vitesse SaaS

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Harmonic figure parmi les premiers partenaires à intégrer la solution Verimatrix StreamkeeperSM à sa plateforme cloud.

Destiné à réduire la durée des déploiements de services de streaming vidéo de plusieurs mois à quelques minutes tout en couvrant un très large nombre d'appareils grand public, Streamkeeper Multi-DRM permet aux fournisseurs de services vidéo d'assurer la sécurité de leur contenu à partir d'une plate-forme hautement évolutive et entièrement sécurisée. Le service Streamkeeper Multi-DRM est initialement conçu pour offrir les meilleures pratiques de protection du contenu approuvées par les studios, avec une attention particulière accordée à la qualité de l’expérience utilisateur. Streamkeeper est une suite de technologies de cybersécurité innovantes et évolutives allant au-delà de la gestion des droits numériques et permettant ainsi aux fournisseurs de services vidéo de gérer les risques relatifs à la perte de revenus dans un contexte de menaces de piratage vidéo en constante évolution. Disponible en plusieurs formules, elle comprend des fonctionnalités telles que la gestion multi-DRM, le suivi des performances en temps réel, une assistance sur demande pour toutes intégrations et alertes, l'évaluation des risques pour chaque appareil, les contre-mesures anti-piratage et bien plus encore.

L'intégration de Verimatrix Streamkeeper à la plateforme cloud Harmonic VOS™360 garantit aux clients l'expérience d'un streaming vidéo sécurisé de toute dernière génération qui exploite les capacités conjuguées de deux leaders reconnus de l'industrie.

La plateforme Harmonic VOS360 simplifie le lancement et la gestion dans le cloud de flux vidéo de bout en bout. Capitalisant sur l'expertise de la société en matière de traitement et de diffusion vidéo, la plate-forme VOS360 intègre des microservices à la pointe de la technologie, notamment la compression, le conditionnement, la provenance et le SSAI, dans une solution logicielle unifiée pour le streaming nouvelle génération basé sur le cloud. En pré-intégrant la plateforme VOS360 avec Verimatrix Streamkeeper, les actuels et nouveaux clients peuvent bénéficier des avantages combinés d’une sécurité à grande échelle avec un lancement rapide pour les déploiements OTT basés sur le cloud.

"Nous sommes heureux d'annoncer qu'Harmonic, leader de l'industrie des services dans le cloud, est l'un des premiers partenaires à intégrer Streamkeeper", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "L'association de technologies innovantes et éprouvées de cybersécurité et de lutte contre le piratage avec la célèbre plateforme de traitement et de diffusion vidéo d'Harmonic crée un dispositif unique basé sur le cloud destiné aux fournisseurs de services OTT, afin de leur permettre d'obtenir une valorisation commerciale immédiate et une confiance totale pour la protection de leurs contenus".

"En intégrant Verimatrix Streamkeeper à notre plateforme cloud VOS360, nous bouleversons la façon dont les opérateurs diffusent les contenus vidéo", déclare Shahar Bar, senior vice-president, video products and corporate development d'Harmonic. "En fonctionnant en mode cloud, notre solution est flexible, évolutive et sécurisée, et permet de délivrer à grande échelle des expériences de streaming de qualité exceptionnelle."

Pour plus d'informations sur la plate-forme cloud Harmonic VOS360, rendez-vous sur : www.harmonicinc.com/video-streaming

Pour plus d'informations sur Verimatrix Streamkeeper, visitez la page : www.verimatrix.com/fr/produits/streamkeeper/

A propos d’Harmonic

Harmonic, leader mondial des accès au câble virtualisés et des solutions de diffusion vidéo, permet aux sociétés de médias et aux fournisseurs de services de fournir des services de diffusion et de streaming vidéo de très haute qualité aux consommateurs du monde entier. L'entreprise a révolutionné les réseaux d'accès au câble grâce à la première solution d'accès au câble virtualisée du secteur, permettant aux câblo-opérateurs de déployer avec plus de souplesse un service Internet de plusieurs gigabits vers les foyers et les appareils mobiles des consommateurs. Qu'il s'agisse de simplifier la diffusion de vidéos OTT grâce à des plates-formes logicielles et de cloud innovantes ou d'alimenter la diffusion de services câblés à haut débit, Harmonic change la façon dont les sociétés de médias et les fournisseurs de services monétisent les contenus diffusés en direct et à la demande sur tous les écrans. Pour plus d'informations, consultez le site www.harmonic.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.