Imagia Canexia Health et Anwa Medical Company concluent un protocole d’entente pour implanter la biopsie de liquide au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (région MENA)

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Imagia Canexia Health, une entreprise d’essais de traitement du cancer fondée sur la génomique qui accélère l’accès aux soins de précision en combinant l’expertise en IA avec des solutions avancées de biopsie moléculaire, et Anwa Medical Co (« Anwa »), un groupe de laboratoire de diagnostic génomique de premier plan au Royaume d’Arabie saoudite (« Arabie saoudite »), ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un protocole d’entente pour l’administration des produits d’essais de biopsie de liquide distribués par Imagia Canexia Health en Arabie saoudite et dans le reste de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (« MENA »). ICH offre des produits de biopsie liquide pour la sélection des traitements et le suivi des patients qui peuvent être effectués au point de service ou près de celui-ci pour les patients atteints de cancer plutôt que d’exiger que ces derniers envoient des échantillons à des laboratoires centralisés situés à l’étranger. Cela permet aux patients atteints d’un cancer de partout dans le monde d’accéder à des traitements avancés d’oncologie de précision avec des délais d’exécution plus courts et des coûts plus bas.

Imagia Canexia Health et Anwa offriront d’abord les tests en Arabie saoudite avant de se tourner vers le reste de la région du MENA. Ainsi, plus de 500 millions de personnes pourront bénéficier de soins du cancer avancés, ce qui améliorera les résultats pour les patients, tant grâce à l’amélioration de l’accès à des technologies pour le diagnostic du cancer qu’au soutien au recours à des traitements de précision. La prestation de traitements dans le pays appuiera le développement d’une expertise nationale en oncologie de précision et en génomique ainsi que de l’infrastructure nécessaire pour soutenir les futurs traitements et le développement. De plus, pour la première fois, les oncologues du MENA seront en mesure de recueillir et d’analyser des données réelles provenant d’un vaste groupe de patients de la région, ce qui leur fournira des données et des perspectives plus précises pour appuyer les décisions en matière de traitement.

« Ce protocole d’entente constitue une importante avancée pour améliorer les soins aux patients atteints de cancer au MENA et pour favoriser l’équité en matière de santé, » affirme Geralyn Ochab, PDG d’Imagia Canexia Health. « La principale mission d’Imagia Canexia Health a toujours été de contribuer à la lutte contre les inégalités qui touchent l’accès aux soins oncologiques dans le monde. L’arrivée de notre produit au MENA représente un grand pas en avant qui permet aux patients atteints d’un cancer de cette grande région en pleine croissance d’accéder à des soins de pointe à la maison plutôt que d’avoir à se déplacer pour recevoir des soins. »

Le Dr Saeed Al Turki, PDG d’Anwa, explique que « l’Arabie saoudite est l’un des plus importants marchés du MENA, et son secteur de la santé en constante évolution adopte des technologies de pointe. Le partenariat avec Imagia Canexia Health enrichit les services d’Anwa au moyen de nouveaux essais génomiques pour mettre en œuvre des pratiques de médecine de précision au MENA. La plateforme d’IA nous permet d’établir un lien entre les biomarqueurs du cancer de notre population et les perspectives pronostiques et options thérapeutiques. »

Ben Jelloun, cofondateur et associé directeur de Global Connectivity Capital Investment (GCCVest) a déclaré que « Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de conseiller Imagia Canexia Health et Anwa, formant un partenariat stratégique pour élargir les produits d’analyse des biopsies liquides au Royaume. De plus, le partenariat tirera profit des capacités d’intelligence artificielle d’Imagia Canexia Health pour permettre aux fournisseurs de soins de santé saoudiens de rivaliser avec les principaux centres anticancéreux à l’étranger en offrant localement une intelligence artificielle et des solutions d’oncologie de précision permettant de gagner du temps et d’économiser. Nous croyons que les technologiques telles que celles de Imagia Canexia Health, qui constituent une plateforme d’investissement visant à faire le pont entre le MENA et des occasions d’investissement international, présentent un excellent “potentiel de localisation” qui démocratise l’accès aux dernières innovations dans le monde. »

À propos d’Imagia Canexia Health

Imagia Canexia Health (ICH) est une entreprise de tests génomiques pour le traitement du cancer qui accélère l’accès aux soins de précision en combinant l’expertise en IA avec des solutions avancées de biopsie moléculaire. Grâce à l’informatique basée sur l’intelligence artificielle pour la sélection des traitements et le suivi, les oncologues peuvent maintenant bénéficier d’un soutien de premier plan pour prendre des décisions cliniques. Grâce à un réseau de plus de 20 hôpitaux et laboratoires de référence à l’échelle mondiale, ICH s’assure que les médecins disposent des connaissances nécessaires pour effectuer des tests rentables et efficaces de dépistage du cancer sur les patients, quel que soit l’endroit où ils demandent un traitement. Joignez-vous à ICH pour combler l’écart d’équité en santé dans le domaine du cancer : (www.imagiacanexiahealth.com).

À propos d’Anwa Medical Company

Anwa Biosciences est un chef de file en génomique clinique pour le cancer en Arabie saoudite et dans les pays du Golfe avec six programmes nationaux de profilage génomique des cancers du poumon, du sein, des ovaires et de la vessie offerts dans plus de 30 hôpitaux. Anwa possède un laboratoire clinique accrédité par le CAP qui se spécialise dans les essais génomiques pour la génétique héréditaire et les cancers, et elle s’engage à apporter des services de santé de pointe dans la région du MENA. Pour en savoir plus sur les services d’Anwa, visitez le site (www.anwalabs.com).

À propos de GCCVest

GCCVest une société de gestion d’actifs et de services-conseils titulaire des permis de type 4 et 9 délivrés par la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong. GCCVest se concentre sur les possibilités d’investissement transfrontalier entre l’Asie et le Moyen-Orient. Nos produits de financement et nos services de consultation en capital font le pont entre les importantes innovations provenant d’Asie et les nouvelles occasions d’investissement dans le virage numérique qui influent sur la vie, le travail et les loisirs des populations du MENA. Pour en savoir plus, visitez le site (www.gccvest.com).