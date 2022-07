PEKING & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Op 1 februari 2021 is Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (“Biocytogen”) een strategische samenwerking aangegaan met LiberoThera Co., Ltd (“LiberoThera”) om samen volledig menselijke GPCR te ontwikkelen antilichamen met behulp van Biocytogen’s geavanceerde antilichaamontdekkingsplatform op basis van volledig menselijke antilichaam RenMabTM-muizen gecombineerd met LiberoThera’s uitstekende membraanantigeenbereidingstechnologie. Ongeveer een jaar nadat de samenwerking tot stand kwam, hebben de twee partijen een aantal volledig menselijke therapeutische antilichaamklonen met uitstekende antitumoractiviteit in vitro en in vivo gescreend tegen het eerste wederzijds geselecteerde GPCR-doelwit, CCR8, dat het potentieel heeft om een best-in-class product worden. Deze antilichaamklonen vertonen binding met hoge affiniteit aan humaan CCR8 met kruisreactiviteit van soorten en goede produceerbaarheid. Mechanistisch gezien kunnen deze klonen Tregs uit de micro-omgeving van de tumor verwijderen door verhoogde ADCC-activiteit, en kunnen ze ook de activiteiten van Tregs in de micro-omgeving van de tumor remmen door de CCR8-signalering te remmen die wordt gemedieerd door zijn ligand CCL1, waardoor de immuunrespons tegen tumoren wordt versterkt. In de toekomst zullen de samenwerkingen tussen twee partijen ook worden uitgebreid naar andere GPCR-targets.

