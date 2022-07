Biocytogen et LiberoThera ont atteint un important objectif intermédiaire dans le co-développement de médicaments à base d'anticorps anti-GPCR entièrement humains

BEIJING ET TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Le 1er février 2021, Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (ci-après « Biocytogen ») a conclu un partenariat stratégique avec LiberoThera Co., Ltd (ci-après « LiberoThera ») pour co-développer des anticorps anti-GPCR entièrement humains à partir de la plateforme avancée de recherche sur les anticorps de Biocytogen utilisant des souris RenMabTM aux anticorps entièrement humains, associée à la technologie de préparation d'antigènes membranaires de LiberoThera. En l'espace d'environ un an depuis le début de la collaboration, les deux parties ont étudié de nombreux clones d'anticorps thérapeutiques entièrement humains à l'excellente activité anti-tumorale in vitro et in vivo contre la première cible GPCR communément sélectionnée, le CCR8, ayant le potentiel de devenir le meilleur produit de sa catégorie. Ces clones d'anticorps montrent une forte affinité de liaison avec le CCR8 humain, avec une réactivité croisée entre les espèces et une bonne possibilité de production. Mécaniquement, ces clones peuvent supprimer les lymphocytes T régulateurs (Treg) du micro-environnement tumoral grâce à une plus grande cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps. Ils sont aussi capables d'inhiber l'activité des Tregs au sein du micro-environnement tumoral par l'inhibition du signal du CCR8 médié par son ligand CCL1, augmentant ainsi la réponse immunitaire anti-tumorale. À l'avenir, la collaboration entre les deux parties s'étendra également à d'autres cibles GPCR.

Les GPCR sont des protéines à sept domaines transmembranaires présentant des domaines extracellulaires courts et une forte homologie entre eux, ce qui rend difficile de trouver des anticorps dirigés contre eux possédant une haute spécificité et les fonctions souhaitées. Cependant, le taux de réussite comme la vitesse de découverte d'anticorps anti-GPCR ont largement augmenté par l'association des souris produisant des anticorps entièrement humains à cible invalidée de Biocytogen (RenMabTM KO), différentes technologies d'immunisation et de découverte d'anticorps, des plateformes de criblage in vitro et in vivo à haut rendement et la profonde compréhension de LiberoThera des structures GPCR cibles ainsi que des technologies de préparation d'antigènes membranaires.

« Nous sommes ravis que nos efforts joints à ceux de LiberoThera permettent le développement thérapeutique du CCR8, une cible potentielle d'immunothérapie tumorale », a affirmé le Dr Yuelei Shen, fondateur et PDG de Biocytogen. « Ceci valide sans aucun doute la synergie créée par la technologie avancée de préparation des antigènes de LiberoThera et notre plateforme d'invalidation RenMice, et sa capacité à générer divers anticorps entièrement humains. En outre, avec nos capacités de criblage in vivo et in vitro à haut rendement, il est possible de produire efficacement des anticorps anti-GPCR. Nous sommes impatients de faire avancer les études sur les anticorps anti-CCR8 et de poursuivre notre collaboration avec LiberoThera afin de cibler plus de GPCR. »

« De nombreux GPCR constituent d'importantes cibles thérapeutiques pour des indications très diverses. Toutefois, en raison de la structure spéciale de ces cibles, le développement d'anticorps thérapeutiques dirigés contre eux a toujours été délicat », a déclaré le Dr Toru Kanke, PDG de LiberoThera. « Les antigènes structurels GPCR préparés grâce aux technologies de synthèse membranaire sans cellules de LiberoThera associées à des méthodes d'incorporation d'acides aminés non naturels peut offrir une solution pour générer des anticorps de qualité contre les cibles difficiles. La plateforme de développement rationalisé d'anticorps entièrement humains de Biocytogen accélère de façon significative la traduction des recherches sur les GPCR. Nous sommes très contents de constater que cette collaboration débouche sur des progrès rapides et la découverte d'anticorps thérapeutiques anti-CCR8 les meilleurs de leur catégorie. Nous sommes également impatients de collaborer avec Biocytogen sur d'autres cibles GPCR, pour le bénéfice des patients du monde entier. »

À propos de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. est une société mondiale de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps. En utilisant ses souris RenMabTM /RenLite® pour le développement d'anticorps monoclonaux et bispécifiques entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes de criblage in vivo de l'efficacité des médicaments et sa grande expertise de développement clinique pour rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen met en œuvre une initiative à grande échelle visant à développer des anticorps médicamenteux pour plus de 1 000 cibles, connue sous le nom de Projet Integrum. Avec la mise en œuvre du Projet Integrum, Biocytogen a entamé des collaborations permanentes avec plusieurs dizaines de partenaires dans le monde entier afin de produire des médicaments à base d'anticorps, les premiers et/ou les meilleurs de leur catégorie. Actuellement, de nombreux projets portant sur les récepteurs couplés aux protéines G (G protein-coupled receptors, GPCR) en cours de développement dans le cadre du Projet Integrum sont importants notamment pour le traitement du cancer et des maladies métaboliques. À l'avenir, le Projet Integrum continuera à produire encore bien d'autres anticorps entièrement humains visant les GPCR et autres cibles délicates. Biocytogen souhaite collaborer avec des partenaires du monde entier pour découvrir, développer et commercialiser de nouveaux médicaments à partir de technologies innovantes au service de la santé humaine. La société a établi un portefeuille de 12 produits de base, dont 2 produits en phase II d'essais cliniques multirégionaux et 2 produits en phase I. Basée à Beijing, Biocytogen possède des succursales à Haimen Jiangsu, à Shanghai, à Boston, aux États-Unis et à Heidelberg, en Allemagne. Pour de plus amples informations, visitez le site http://en.biocytogen.com.cn/.

À propos de LiberoThera

LiberoThera est une société qui se consacre à la découverte de médicaments ciblant les protéines membranaires, y compris les GPCR. Fondée sur la base des recherches révolutionnaires conduites par le Prof. Shigeyuki Yokoyama, professeur émérite de l'Université de Tokyo et maître de recherches au sein de l'institut RIKEN, LiberoThera utilise son système révolutionnaire d'expression protéique sans cellules et sa technologie d'acides aminés non naturels, qui permettent de préparer des complexes de protéines membranaires sous des formes naturelles possédant une intégrité structurelle et fonctionnelle. LiberoThera développe actuellement de nouveaux médicaments candidats ciblant des protéines membranaires physiologiquement importantes comme les GPCR, en collaboration avec divers partenaires. Pour de plus amples informations, visitez le site https://www.liberothera.com/.

