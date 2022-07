Biocytogen und LiberoThera erzielen Meilenstein-Fortschritte im Rahmen ihrer Entwicklungskooperation bei vollständig humanen GPCR-Antikörperwirkstoffen

PEKING und TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Am 1. Februar 2021 ging Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. („Biocytogen”) eine strategische Zusammenarbeit mit LiberoThera Co., Ltd („LiberoThera”) ein, um gemeinsam vollständig humane GPCR-Antikörper mithilfe der richtungsweisenden Antikörperentwicklungsplattform von Biocytogen zu entwickeln. Diese Plattform basiert auf vollständig humanisierten RenMabTM-Mäusen in Kombination mit der überragenden Membran-Antigen-Präparationstechnologie von LiberoThera. Innerhalb eines Jahres seit Aufnahme ihrer Zusammenarbeit haben die beiden Unternehmen eine Reihe vollständig humaner, therapeutischer Antikörper-Klone mit exzellenter Anti-Tumor-Aktivität in vitro und in vivo gegen das erste gemeinsam ausgewählte GPCR-Target (CCR8) untersucht, das über das Potenzial verfügt, ein Best-in-Class-Produkt zu werden. Diese Antikörper-Klone weisen eine hohe Affinität zur Bindung an humanes CCR8, Spezies-Kreuzreaktivität und gute Produzierbarkeit auf. Diese Klone können Treg-Zellen aus der Tumor-Mikroumgebung durch eine verbesserte ADCC-Aktivität mechanistisch dezimieren und gleichzeitig die Aktivitäten der Treg-Zellen in der Tumor-Mikroumgebung hemmen, indem sie die CCR8-vermittelten Signalwege durch ihren Liganden CCL1 unterdrücken und somit die Anti-Tumor-Immunantwort verbessern. Für die Zukunft ist eine Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf andere GPCR-Targets geplant.

GPCR sind Sieben-Transmembran-Proteine mit kurzen extrazellulären Domänen und hoher Homologie untereinander. Deshalb ist es schwierig, gegen GPCR wirksame Antikörper mit hoher Spezifität und den gewünschten Funktionen zu finden. Durch die Kombination der Target-Knocked-Out-Mäusen von Biocytogen mit vollständig humanen Antikörpern (RenMabTM KO), verschiedenen Immunisierungs- und Antikörperentdeckungstechnologien, durchsatzstarke In-vitro- und In-vivo-Screening-Plattformen und das umfassende Verständnis von LiberoThera der GPCR-Target-Strukturen sowie Membranantigen-Präparationstechnologien haben die Erfolgsquote und die Geschwindigkeit der GPCR-Antikörperentdeckung erheblich erhöht.

„ Wir sind sehr erfreut, dass die Wirkstoffentwicklung von CCR8, einem potenziellen Target für die Tumor-Immuntherapie, dank der gemeinsamen Anstrengungen von uns und LiberoThera zügig voranschreitet”, so Dr. Yuelei Shen, Gründer, Chairman und CEO von Biocytogen. „ Dies bestätigt zweifellos, dass die moderne Antigen-Präperationstechnologie von LiberoThera Synergien mit unserer RenMice KO-Plattform nutzen kann, um verschiedene vollständig humane Antikörper zu erzeugen. Zudem konnten unsere durchsatzstarken In-vivo- und In-vitro-Screening-Fähigkeiten eine effiziente Gewinnung von Antikörpern gegen GPCR gewährleisten. Wir freuen uns auf die baldigen Fortschritte unserer CCR8-Antikörper im Rahmen klinischer Evaluierungen und die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit LiberoThera, um weitere GPCR-Targets anzugehen.”

„ Viele GPCR sind bedeutende Wirkstoff-Targets für eine Reihe von Indikationen. Dennoch bedeutete die Entwicklung von Antikörperwirkstoffen gegen sie aufgrund der besonderen Struktur derartiger Targets stets eine große Herausforderung”, so Dr. Toru Kanke, CEO bei LiberoThera. „ Die strukturellen, mithilfe der proprietären zellfreien Membransynthese-Technologien von LiberoThera erstellten GPCR-Antigene können gemeinsam mit Methoden zum Einbau nicht natürlicher Aminosäuren eine Lösung zur Erzeugung hochwertiger Antikörper gegen die anspruchsvollen Targets bereitstellen. Die Entwicklungsplattform für vollständig humane Antikörper ermöglicht eine signifikante Beschleunigung der Umsetzung der GPCR-Forschung. Wir freuen uns, schon jetzt den rasanten Fortschritt und die Entdeckung der therapeutischen Best-in-Class-Antikörper gegen CCR8 im Rahmen der Zusammenarbeit beider Unternehmen sehen zu können. Dementsprechend sehen wir den künftigen Kooperationen mit Biocytogen erwartungsvoll entgegen, um unsere Forschung auf weitere GPCR-Targets auszuweiten, sodass eine wachsende Zahl von Patienten rund um den Globus davon profitieren kann.”

Über Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ist ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Antikörper-basierter Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt. Basierend auf seiner proprietären RenMabTM /RenLite®-Mäuse-Plattformen für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler und bispezifischer Antikörper hat Biocytogen seine In-vivo-Medikamentenwirksamkeits-Screening-Plattformen und seine überragende Expertise in der klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Arzneimittelentwicklungsprozess zu rationalisieren. Biocytogen treibt ein umfangreiches Projekt voran, um Antikörperwirkstoffe für mehr als 1000 Targets – bekannt als Project Integrum – herzustellen und hat laufende Kooperationen mit Dutzenden Partnern rund um den Globus eingeleitet, um viele erstklassige und/oder erstklassige Antikörper-Medikamente herzustellen. Gegenwärtig werden viele GPCR-Projekte von Project Integrum entwickelt, die unter anderem für die Behandlung von Krebs und Stoffwechselerkrankungen bedeutend sind. In der Zukunft wird Project Integrum weiterhin vollständig humane Antikörper gegen GPCR und andere schwierige Targets produzieren. Biocytogen strebt die Zusammenarbeit mit Partnern rund um den Globus an, um neue Medikamente durch innovative Technologien zu entdecken, zu entwickeln und liefern zu können, die der Gesundheit der Menschen nutzen werden. Die Pipeline des Unternehmens umfasst 12 Kernprodukte, von denen sich zwei Produkte in multiregionalen klinischen Studien (MRCT) der Phase II und zwei in der Phase I befinden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und betreibt Niederlassungen in Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (USA) und Heidelberg (Deutschland). Weitere Informationen finden Sie unter http://en.biocytogen.com.cn/.

Über LiberoThera

LiberoThera ist ein Medikamentenentwicklungsunternehmen, das auf Membran-Proteine abzielt, einschließlich GPCR. Auf der Grundlage revolutionärer Forschungsarbeiten von Prof. Shigeyuki Yokoyama, emeritierter Professor an der Universität Tokio und anerkannter leitender Wissenschaftler bei RIKEN, gegründet, setzt LiberoThera nun sein hochmodernes zellfreies Proteinexpressionssystem und die nicht natürliche Aminosäuretechnologie ein, die die Erstellung komplexer Membran-Proteine in natürlichen Formen mit struktureller und funktionaler Integrität ermöglicht. LiberoThera entwickelt neuartige therapeutische Kandidaten, die in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern auf physiologisch bedeutende Membran-Proteine abzielen, wie etwa GPCR. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.liberothera.com/.

