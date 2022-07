Targetspot tekent video samenwerking met ShowHeroes

BRUSSELS--(BUSINESS WIRE)--Koersgevoelige Informatie:

Targetspot (voorheen AudioValley) (Paris:ALTGS) (Brussels:ALTGS), een wereldwijde AdTech-speler en actief rond de monetisatie van audio, kondigt vandaag een veelbelovende overeenkomst aan met ShowHeroes, toonaangevende onafhankelijke provider van video-oplossingen. De overeenkomst geeft Targetspot exlusieve toegang tot miljarden audio-advertenties van premiumuitgevers en -platforms zoals Der Spiegel in Duitsland, Webedia in Frankrijk en La Nacion in Argentinië.

ShowHeroes is een wereldwijde leider in digitale videocontent, technologie- en advertentie-oplossingen. Het bedrijf voorziet uitgevers van waardevolle content, innovatieve technologie en duurzame oplossingen rond monetisatie terwijl het tegelijkertijd een aantrekkelijke en merkveilige omgeving voor adverteerders. creëert. Zijn inventaris van hoge kwaliteit verzamelt een breed doelpubliek op meer dan 4.000 websites en bij 800 uitgevers en telt 1 miljard unieke gebruikers. In Duitsland, waar ShowHeroes partner is van de drie grootste dagbladen van het land (Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung en Süddeutsche Zeitung), bereikt het bedrijf 94,1% van het tv-publiek onder volwassenen boven de 16 jaar.

Exclusiviteit op premium content in portefeuille

De ondertekende overeenkomst geeft Targetspot wereldwijde exclusiviteit. De groep zal de enige zijn om audio-advertenties te verkopen op de content die ShowHeroes in portefeuille heeft en in alle markten waar ShowHeroes actief is. De roll-out zal beginnen in Duitsland en Nederland, gevolgd door Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, de VS en Canada.

ShowHeroes en Targetspot zullen zich in een toppositie op de groeiende digitale audio markt bevinden, door het aanzienlijke bereik van ShowHeroes te combineren met opportuniteiten op het vlak van het monetiseren van audio en één van de leidende digitale audio-portefeuilles te creëren op het vlak van bereik en grootte.

Bastian Döring, Vice President EMEA & Global Sales, verklaart : "We zijn zeer verheugd om samen te werken met Targetspot zodoende ons aanbod met audio te verbreden. Digitale audioreclame is een van de meest trendy marketingtrends van het moment en zal de komende jaren alleen maar blijven groeien. Bij ShowHeroes spelen we altijd in op de meest innovatieve trends, het maakt deel uit van ons DNA. Het aanbieden van audio geïntegreerd met onze videoformaten zal een nog breder scala aan mogelijkheden op het vlak van monetisering aan onze uitgevers aanreiken, terwijl het de deuren opent voor merken om klanten vanuit nog meer invalshoeken te bereiken."

"Dit video partnerschap met ShowHeroes valideert onze meervoudige benadering van audioreclame en opent mooie vooruitzichten in verschillende landen, met name in Duitsland, waar de groep toegang heeft tot een van de grootste digitale audio portefeuilles op de markt en waar we ons positioneren als een belangrijke partner voor agentschappen en merken. Deze merken zullen een veel breder publiek kunnen bereiken via audio-advertenties die op video worden uitgezonden dan via campagnes die bijvoorbeeld op FM-radiostations worden uitgezonden," zegt Alexandre Saboundjian, voorzitter en oprichter van Targetspot.

VOLGENDE AFSPRAAK

Omzetcijfers 1e halfjaar 2022

Dinsdag 26 juli 2022, nabeurs

Over Targetspot

Targetspot, een AdTech-groep genoteerd op de beurzen van Brussel en Parijs, is sinds 2007 een leider en pionier in digitale audio. Targetspot staat toe om merken met hun doelgroep te verbinden via een hele resem toonaangevende uitgevers die actief zijn in alle segmenten van digitale audio. Targetspot zorgt, dankzij een eigen set aan technologieën, voor een handige integratie tussen merken en uitgevers zodoende directe en programmatische reclame, scherpe targeting zonder cookies en gecontextualiseerde reclame mogelijk te maken. Targetspot is via zijn merk Shoutcast ook leider op het gebied van audiostreaming. Met Shoutcast kunnen meer dan 85.000 radiostations online worden gestreamd. Targetspot is actief in 9 landen en heeft wereldwijd ongeveer 100 mensen in dienst.

Over ShowHeroes

ShowHeroes is een wereldwijde leider in digitale videocontent, tech-, en advertentie-oplossingen. Het bedrijf werd in 2016 door Ilhan Zengin, Mario Tiedemann en Dennis Kirschner opgericht, heeft zijn hoofdkantoor in Berlijn en heeft wereldwijd meer dan 400 mensen in dienst in 28 strategische hubs verspreid over Europa, de Nordics, LATAM, en de VS. Sinds de oprichting is ShowHeroes Group zowel organisch als door fusies en overnames gegroeid. Volgens Deloitte is het een van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven in Duitsland en werd het in 2021 bekroond met de "Technology Fast 50"-prijs.