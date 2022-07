Targetspot signe un partenariat majeur dans la vidéo avec ShowHeroes

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Targetspot (ex-AudioValley) (Paris:ALTGS) (Brussels:ALTGS), acteur mondial de l’AdTech et de la monétisation audio digitale, annonce aujourd’hui un accord très prometteur avec ShowHeroes, un leader indépendant des solutions vidéo. Cet accord donne à Targetspot un accès exclusif, pour toute publicité en format audio, à un inventaire de plusieurs milliards d’impressions mensuelles, auprès d’éditeurs ou de plateformes premium tels que Der Spiegel en Allemagne, Webedia en France ou La Nacion en Argentine.

ShowHeroes est un leader mondial de solutions de contenu, technologie et publicité pour la vidéo numérique. La société fournit aux éditeurs un contenu de qualité, une technologie innovante et des solutions de monétisation durables, tout en créant un environnement attrayant et sûr pour les annonceurs.

Son inventaire très qualitatif agrège des audiences d’une grande diversité à travers plus de 4 000 sites internet, 800 éditeurs et 1 milliard d’utilisateurs uniques. En Allemagne, où ShowHeroes est notamment partenaire des trois premiers quotidiens du pays (Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung et Süddeutsche Zeitung), la société touche l’équivalent de 94,1% de l’audience TV chez les adultes de plus de 16 ans.

Exclusivité sur des inventaires de contenus premium

L’accord signé donne l’exclusivité mondiale à Targetspot. Le Groupe sera ainsi le seul à vendre des publicités en format audio au sein de l’inventaire de ShowHeroes, sur tous les marchés où ce dernier opère. Le déploiement commencera dans un premier temps en Allemagne et aux Pays-Bas, puis en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Etats-Unis et au Canada.

ShowHeroes et Targetspot vont occuper une position majeure sur le marché en pleine croissance de l'audio numérique, en s’appuyant sur le potentiel significatif de ShowHeroes en matière d’opportunités de monétisation audio, et en créant l'un des principaux portefeuilles d'audio numérique en termes de portée et d'inventaire sur le marché allemand.

Bastian Döring, Vice-Président ventes mondiales pour la région EMEA chez ShowHeroes, déclare : « Nous sommes très heureux de nous associer à Targetspot pour élargir notre offre en matière d'audio. La publicité audio numérique est l'une des tendances marketing les plus dynamiques actuellement et elle ne fera que croître dans les années à venir. Chez ShowHeroes, nous sommes toujours à l'affût des derniers formats innovants, cela fait partie de notre ADN de pionnier. Proposer de l'audio intégré à nos formats vidéo offrira un éventail encore plus large de possibilités de monétisation pour nos éditeurs, tout en ouvrant les portes aux marques pour atteindre les clients à tous les points de contact. »

« Ce partenariat avec ShowHeroes dans la vidéo vient valider notre approche multidimensionnelle de la publicité audio et nous ouvre des perspectives très prometteuses dans de nombreux pays. Notamment en Allemagne où le Groupe accède à l’un des plus importants inventaires audio numérique du marché, se positionnant ainsi comme un partenaire incontournable des agences et des marques. Ces dernières vont pouvoir toucher, à travers les publicités audio diffusées dans des vidéos, une audience bien plus large que lors de campagnes diffusées sur des radios FM, par exemple », commente Alexandre Saboundjian, Président et fondateur de Targetspot.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires semestriel S1 2022

26 juillet 2022, après bourse

À propos de Targetspot

Targetspot, groupe AdTech côté en Bourse à Bruxelles et à Paris, est un leader et un pionnier de l'audio digital depuis 2007. Targetspot permet de relier les marques à leurs publics cibles via un inventaire d'éditeurs de premier plan dans tous les domaines de l'audio digital. Grâce à ses technologies propriétaires, Targetspot fournit une intégration de A à Z entre les annonceurs et les éditeurs pour des campagnes au ciblage contextualisé et sans cookies, en achat direct comme en programmatique. Targetspot est aussi un leader incontesté du streaming audio, avec sa marque Shoutcast permettant à plus de 85000 radios d'être diffusées en ligne. Targetspot est implanté dans 9 pays et emploie une centaine de collaborateurs à travers le monde.

À propos de ShowHeroes

ShowHeroes est un leader mondial de solutions de contenu, technologie et publicité pour la vidéo numérique. L'entreprise a été fondée par Ilhan Zengin, Mario Tiedemann et Dennis Kirschner en 2016. Son siège social est à Berlin et elle emploie plus de 400 personnes dans le monde entier dans 28 hubs stratégiques à travers l'Europe, les pays nordiques, l’Amérique Latine et les États-Unis. Depuis sa création, ShowHeroes a connu une croissance à la fois organique et par acquisitions. Selon Deloitte, le groupe fait partie des 50 entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Allemagne et a reçu le prix "Technology Fast 50" en 2021.