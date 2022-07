Instytut Technologii w Manukau uniknął kosztownej i niepotrzebnej aktualizacji Oracle dzięki wsparciu Rimini Street

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Instytut Technologii w Manukau (ang. Manukau Institute of Technology Limited; MIT), przeszedł na wsparcie Rimini Street swoich aplikacji Oracle. Przejście MIT do Rimini Street pozwala Instytutowi na dalsze użytkowanie obecnego, stabilnego i wartościowego oprogramowania Oracle przez okres pięciu, dziesięciu, piętnastu lat, a nawet dłużej bez żadnych wymaganych aktualizacji – przy jednoczesnym korzystaniu z bardziej responsywnego i solidniejszego wsparcia.

„Naszym celem jest spełnienie potrzeb naszych klientów w zakresie wsparcia, jakiekolwiek aby one nie były. Wiele organizacji zostaje zmuszonych do wdrożenia niepotrzebnych i uciążliwych aktualizacji przez producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw, ponieważ nie wiedzą one o sprawdzonych programach wsparcia Rimini Street, które nie wymagają aktualizacji ani migracji - powiedział Daniel Benad, wiceprezes grupy i regionalny kierownik generalny Rimini Street w regionie Oceanii. - MIT udowadnia, że można uniknąć zarówno aktualizacji, jak i uciążliwości zwracając się po wsparcie Rimini Street i zyskując lata elastyczności w zakresie zastosowań i przyszłych planów technologicznych”.

Wsparcie niezbędne do utrzymania elastyczności planów w zakresie IT

MIT kształci 11 tys. studentów w ramach pięciu kampusów i zapewnia edukację techniczną i zawodową oraz szkolenia w takich branżach jak: fryzjerstwo, motoryzacja, inżynieria i technologie cyfrowe. Szkoła pielęgniarstwa daje studentom maoryskim i pochodzącym z rdzennej ludności Pacyfiku wyjątkową szansę poznania kulturowych praktyk w zakresie opieki zdrowotnej i nauczenia się, jak najlepiej wspierać swoje społeczności.

MIT posiada kilka aplikacji Oracle, które są kluczowe dla Instytutu, w tym w zakresie finansów, zarządzania studentami i magazynowania danych. Jednak producenci rozwiązań do zarządzania studentami i usługami finansowymi MIT zdecydowali się odejść od wsparcia Oracle, ponieważ każda z aplikacji otrzymała datę zakończenia wsparcia zgodnie z którą pełne usługi wsparcia nie będą już świadczone w 2023 r. Aby utrzymać pełne wsparcie producenta instytucja byłaby skazana na kosztowne aktualizacje do najnowszych wersji.

„Znaleźliśmy się w trudnym położeniu. Wiedzieliśmy, że wsparcie producenta oprogramowania dla każdej aplikacji Oracle zakończy się w następnym roku, ale chcieliśmy nadal korzystać z naszych obecnych aplikacji – powiedział Gerald Masters, dyrektor ds. technologii MIT. - Nasza obecna wersja Oracle była stabilna, w związku z czym nie widzieliśmy innego powodu do zmiany niż to, że Oracle mówiło, że tak trzeba”.

Instytut musiał znaleźć sposób, by móc nadal korzystać z obecnego oprogramowania i uzyskać kluczowe wsparcie, a jednocześnie zapewnić sobie wystarczającą ilość czasu, aby zidentyfikować i wprowadzić nową generację systemów zarządzania finansami i danymi studentów.

„Rimini Street zaproponowało nam rozwiązanie w zakresie usług o wyjątkowej wartości. Zaoferowali, że pozostawią bieżącą wersją naszego oprogramowania, dzięki czemu mogliśmy uniknąć aktualizacji do nowej wersji Oracle, która wiązała się z ogromnym kosztem, a nie była nam potrzebna – powiedział Masters. - Rimini Street zapewni wsparcie dla naszego obecnego systemu, a jednocześnie da nam elastyczność w decydowaniu o naszych następnych krokach w zakresie planów IT, bez presji. Pomoc w wyjściu z tej trudnej sytuacji dzięki zaoferowaniu znakomitego rozwiązania była głównym powodem zmiany dostawcy”.

Nagrodzone kompleksowe wsparcie

Każdy klient Rimini Street korzysta z wysokiej jakości elastycznego modelu wsparcia oprogramowania dla firm, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1. Wszyscy klienci Rimini Street otrzymują też wsparcie konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Dodatkowo Rimini Street zapewnia nadzór nad przejściem i informowanie z wyprzedzeniem o zmianach, dedykowanego kierownika projektu oraz ciągłe aktualizacje na temat postępów.

„Wsparcie Rimini Street pozwoliła nam kontynuować naszą działalność bez zakłóceń - powiedział Masters. - Przechodzimy przez zmiany obejmujące całą instytucję i wiszą nad nami terminy. Oczekiwanie na łatkę lub aktualizację, która za każdym razem sprawia, że systemy przestają działać na kilka dni byłoby dużą przeszkodą dla naszych wewnętrznych działań, więc korzystanie ze wsparcia Rimini Street zapewnia, że nasze kluczowe systemy są aktywne i działają płynnie. Dobrze mieć świadomość, że Rimini Street się nami opiekuje”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

