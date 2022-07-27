馬努卡理工學院採用Rimini Street支援服務，避免昂貴且不必要的甲骨文產品升級

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣佈，馬努卡理工學院(MIT)已經改用Rimini Street為其甲骨文應用程式提供支援。在Rimini Street的支援下，馬努卡理工學院可以在未來5年、10年、15年甚至更長時間內繼續使用其穩定且有價值的現有甲骨文軟體，而不需要進行任何升級，同時該學院能得到更強有力的及時支援。

Rimini Street集團副總裁兼大洋洲區域總經理Daniel Benad表示：「無論是何種需求，我們的目標是確保客戶的支援需求得到滿足。很多組織會在企業軟體公司的要求下被迫進行昂貴、不必要且造成業務中斷的升級，因為這些組織並不知道，Rimini Street成熟的支援計畫可以避免升級或遷移。馬努卡理工學院證實，尋求Rimini Street的支援可以避免升級和中斷，並可贏得未來數年的應用程式和科技路線圖的靈活性。」

保持IT路線圖的靈活性所需的支援

馬努卡理工學院的五個校區容納了1.1萬名學生，提供技術、職業和專業培訓教育，科目包括美髮、汽車、工程和數位科技。護理學院為毛利和太平洋島國的學生提供獨特的機會以學習具文化特色的醫療保健實務和知識，以便為他們的社區提供最佳支援。

馬努卡理工學院運行著幾個對學院至關重要的甲骨文應用程式，涵蓋財務、學生管理和資料倉儲。然而，為馬努卡理工學院提供學生管理和財務服務的供應商決定不再提供甲骨文支援，並告知了每個應用程式將於2023年停止全面支援的日期。為了繼續得到軟體供應商的全面支援，學院將需要花費巨大代價升級到最新版本。

馬努卡理工學院技術負責人Gerald Masters表示：「我們陷入了困境。我們知道軟體供應商將在明年結束對每個甲骨文應用程式的支援。但我們想繼續使用現有的應用程式。我們目前的甲骨文應用程式版本很穩定。除非甲骨文認為我們必須升級，否則我們沒有理由捨棄它。」

學院需要找到某種方法使其能夠繼續使用目前的軟體並獲得關鍵任務的支援，同時也為其提供足夠的時間來確定和實施其下一代財務和學生管理系統。

Masters 表示：「Rimini Street提供獨特的價值主張和服務解決方案。我們可以保留現有的版本，這表示我們可以避免付出龐大的代價升級到不想要或不需要的新版本甲骨文應用程式。Rimini Street將為我們現有的系統提供支援，同時讓我們在沒有壓力的情況下靈活地決定未來的IT路線圖。這是我們選擇其服務的關鍵原因，因為它用很棒的解決方案真正幫我們擺脫了困境。」

屢獲殊榮的全面支援

Rimini Street的每個客戶都受益於公司靈活且優質的企業軟體支援模式，包括其業界領先的服務水準協定，即對所有關鍵的第一優先順位事件保證10分鐘回應時間。所有客戶還可分配到一名平均擁有20年企業軟體經驗的首席支援工程師，其背後還有一個功能和技術工程師團隊提供支援。此外，Rimini Street還會提供前期資訊、專屬的專案經理和持續的進度更新，以確保過渡期的良好控制。

Masters表示：「Rimini Street的支援使我們能夠像往常一樣處理業務。我們正在進行整個學院的過渡，並朝著最後期限努力。之前等待一個補丁或一次更新可能導致系統離線數天，這無疑會妨礙我們的其他內部工作。Rimini Street的支援可確保我們的關鍵任務型系統保持線上狀態並順利運作。我們很高興地看到Rimini Street為我們提供了保障。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本，釋出資源用於創新，並創造更好的業績。如今，來自各行各業近4,700家的財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情，請造訪http://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並在Facebook和LinkedIn關注我們。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於：股票購回計畫（如有）下的購回數額和時間，以及透過該計畫提高股東價值的能力；信貸安排的持續債務服務義務以及金融和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響，包括LIBOR中斷和轉換至任何其他利率基準的不確定性；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的營運和財務影響，以及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為應對持續的新冠疫情所採取的措施；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，包括恐怖主義和專門針對某個國際區域的地緣政治行動；Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或任何新訴訟的不利進展；以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救內部控制中任何已發現重大漏洞的能力；政府法律和法規的變化，包括稅法的變化或我們所採取的稅務狀況的不利結果，或我們未能為稅務事件建立足夠的準備金；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用最近推出產品和服務的情況，包括Application Management Services (AMS)產品以及我們預計將於未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；我們吸引和留住合格人員的能力；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；季節性趨勢對我們經營業績的影響，包括供應商提供的軟體支援和管理服務的續約週期；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統及其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私和資料保護規定；以及Rimini Street於2022年5月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」及「關於前瞻性陳述的警示性聲明」項下所討論的內容，以及Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告，以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件中不時對此等內容的更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

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