MHIRJ annonce la signature d'un accord de service autorisé avec Air Nostrum

FARNBOROUGH, R.U.--(BUSINESS WIRE)--MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) a annoncé aujourd'hui au salon aéronautique de Farnborough la signature d'un accord avec Air Nostrum Engineering and Maintenance (ANEM), le désignant comme centre de service autorisé (CSA) de MHIRJ en Europe. Cet accord marque un jalon important dans l'expansion du réseau de service de MHIRJ à l'international, permettant à MHIRJ d'étendre, en collaboration avec ANEM, les mêmes niveaux de service que reçoivent les clients en Amérique du Nord par le biais de ses centres de service en propriété exclusive.

Cet accord élargit la structure de soutien CSA existante de MHIRJ en Europe, introduisant une diversité et une capacité supplémentaire au réseau existant. L'ajout d'ANEM servira à répondre aux demandes croissantes du marché, en offrant un plus large éventail de disponibilité et d'options pour les clients de MHIRJ en Europe et dans le reste du monde.

Basée à Valence (Espagne), ANEM fait partie du groupe de sociétés entièrement détenues par les mêmes actionnaires que la compagnie aérienne Air Nostrum. ANEM est actuellement le fournisseur de services de maintenance et d'entretien des avions de plusieurs compagnies aériennes basées en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Air Nostrum exploite des avions CRJ Series depuis 1998 et dispose actuellement de la plus grande flotte d'appareils CRJ Series en Europe avec 37 avions. Air Nostrum a remporté dix fois le prix de performance en matière de fiabilité des compagnies aériennes opératrices du CRJ Series, ainsi que plusieurs fois le prix de la compagnie aérienne de l'année de l’ERA. Leur vaste expérience opérationnelle constituera une base de premier ordre pour le soutien de la flotte CRJ Series en Europe et dans le monde. En combinant les forces d'ANEM et de MHIRJ, notre réseau de services après-vente de classe mondiale passera à la vitesse supérieure et offrira à nos clients la gamme complète de services de maintenance et de réparation.

Hiro Yamamoto, président et chef de la direction de MHIRJ, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer cet accord avec Air Nostrum qui permettra aux clients de la région européenne d'avoir accès à un solide soutien de maintenance et de réparation près de chez eux. La fiabilité a toujours été le point fort de la flotte CRJ Series ; cet accord maintient cette fiabilité et assure un engagement encore plus fort envers nos clients. »

« ANEM apporte un ensemble de capacités polyvalentes qui améliorent considérablement le soutien à la maintenance et à l'entretien du CRJ Series pour nos clients européens et internationaux. En tant que service de maintenance du plus grand opérateur de CRJ Series en Europe, notre collaboration stratégique avec ANEM nous place dans une position favorable pour nous développer collectivement et étendre le soutien en dehors de l'Amérique du Nord. » a commenté Ismail Mokabel, vice-président principal et chef des services après-vente chez MHIRJ.

Amel Belkhamsa, cheffe des services commerciaux après-vente et des opérations de pièces chez MHIRJ, a ajouté : « C'est la première étape de l'élargissement de notre relation avec Air Nostrum visant à fournir un soutien aux clients de MHIRJ en dehors de l'Amérique du Nord. Nous voulions trouver un opérateur de maintenance disposant d'un large éventail de capacités pour ouvrir la porte à plus de possibilités de collaboration future, par exemple dans les domaines du soutien matériel et des services d'intervention sur le terrain, afin de garantir que tous nos clients internationaux reçoivent le meilleur soutien possible. »

Miguel Falcon, vice-président d'Air Nostrum et d'ANEM, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer notre coopération avec MHIRJ par le biais de cet accord CSA en tant que son prochain centre de service autorisé. Nous avons 24 ans d'expérience avec le CRJ Series et avons fourni une fiabilité exceptionnelle à nos clients, et cela est dû en grande partie à l'excellente relation que nous avons avec MHIRJ. »

Fermin Tirado, gestionnaire général d'ANEM, a commenté : « Grâce au dévouement et aux compétences exceptionnelles des membres de notre équipe à ANEM, nous sommes tout à fait heureux de signer cet accord CSA avec MHIRJ qui renforce notre partenariat établi de longue date, nous permet d'augmenter le nombre d'employés à ANEM et d'accroître notre capacité pour nos clients des compagnies aériennes. »

À propos du groupe Air Nostrum

Le groupe Air Nostrum comprend différentes sociétés liées au transport aérien et à la mobilité, notamment des compagnies aériennes, des sociétés de transport ferroviaire à grande vitesse et des sociétés de lutte contre les incendies, ainsi que des sociétés de services connexes : maintenance, formation, assistance en vol, etc. La société principale du groupe, Air Nostrum Líneas Aereas, basée en Espagne, exploite plus de 70 000 vols et transporte plus de 4,7 millions de passagers par an, ce qui en fait la première compagnie aérienne régionale en Espagne et l'une des plus importantes en Europe. Elle opère pour le groupe Iberia sous la marque Iberia Regional Air Nostrum, réalise un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros et emploie plus de 1 400 personnes.

À propos d’ANEM

ANEM est une société de maintenance et d'entretien PART 145 (ES.145.060) et CAMO (ES.CAMO.059) issue de la scission des activités commerciales d'AIR NOSTRUM. ANEM réalise l'ensemble de la maintenance des flottes du groupe Air Nostrum, dont Air Nostrum, Hibernian, Melair, Paranair et PLYSA. Ces flottes sont les suivantes : CRJ200, CRJ900, CRJ1000, ATR72-600, et THRUSH S2R-T660. ANEM dispose d'un hangar moderne à l'aéroport de Valence afin de couvrir toutes les phases de maintenance des flottes du groupe Air Nostrum et d'autres opérateurs.

À propos de MHI RJ Aviation Group

MHI RJ Aviation Group (MHIRJ) fournit des solutions complètes et critiques en matière d'exploitation, d'ingénierie et de soutien à la clientèle, y compris la maintenance, la remise à neuf, les publications techniques, le marketing et les activités de vente pour l'industrie mondiale des avions régionaux. Basé à Montréal, Canada, et soutenu par un centre d'ingénierie aérospatiale, le réseau de centres de service, de bureaux de soutien et de dépôts de pièces de MHIRJ est positionné dans d'importantes plaques tournantes de l'aviation aux États-Unis, au Canada et en Allemagne. Filiale en propriété exclusive de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, le groupe MHI RJ Aviation comprend MHI RJ Aviation ULC (Canada), MHI RJ Aviation Inc. (É.-U.) et MHI RJ Aviation GmbH (Allemagne).

NOUS EMBAUCHONS. Visitez mhirj.com/fr/carrieres pour en savoir plus.

Pour plus d'informations sur la société, veuillez consulter le site : mhirj.com ou suivez nos perspectives et nos histoires sur wingspan.mhirj.com

À propos de MHI Group

Mitsubishi Heavy Industries Group (MHI) est l'un des plus grands groupes industriels au monde, couvrant l'énergie, la logistique et les infrastructures, les machines industrielles, l'aérospatiale et la défense. MHI Group combine une technologie de pointe avec une expérience approfondie pour fournir des solutions innovatrices et intégrées qui aident à réaliser un monde neutre en carbone, à améliorer la qualité de vie et à assurer un monde plus sûr.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.mhi.com ou suivre nos aperçus et nos histoires sur www.spectra.mhi.com

*CRJ, CRJ Series et MHIRJ sont des marques de commerce de MHI RJ Aviation ULC ou de ses sociétés affiliées.