百奧賽圖與LiberoThera共同開發全人GPCR抗體藥物取得里程碑式進展

中國北京與日本東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2021年2月1日，百奧賽圖（北京）醫藥科技股份有限公司（「百奧賽圖」）與日本LiberoThera有限公司（“LiberoThera”）共同宣佈，基於百奧賽圖世界先進的全人抗體小鼠RenMab®的抗體發現平臺及LiberoThera傑出的膜蛋白抗原製備技術，雙方共同展開針對全人GPCR抗體開發的策略性合作。自合作達成以來短短一年左右的時間裡，雙方就已針對首個合作靶點CCR8，篩選到體外和體內抗腫瘤活性都優秀的多個全人治療性抗體株，具有成為同類最佳產品的潛力。這些抗體株具有高親和力結合人類CCR8並可跨物種交叉識別，生產工藝簡易等優良特性。機制上，這些抗體株可透過增強的ADCC效應來耗竭腫瘤微環境中的Treg，也可透過抑制其配體CCL1介導的CCR8信號通路來抑制腫瘤微環境中的Treg活性，進而達到增強抗腫瘤免疫反應的目的。未來，雙方合作還將擴展到其他GPCR靶點。

GPCR是七次跨膜蛋白，胞外區短，不同GPCR間同源性高，故而難以找到特異性強且具有目標功能的抗體。基於百奧賽圖的靶點敲除全人抗體小鼠RenMab KO、多種免疫及抗體發現技術手段和高通量體外體內篩選平臺，以及LiberoThera對GPCR靶點結構的深入理解和膜抗原製備技術，GPCR抗體發現的成功率和速度都大大增加。

百奧賽圖創始人、董事長兼CEO沈月雷博士表示：「很高興在我們和LiberoThera的共同努力下，針對腫瘤免疫治療的潛力靶點CCR8的藥物研發進展順利。這無疑證實了LiberoThera先進的抗原製備技術與我們的RenMice KO平臺強強聯合，可以促進多樣性全人抗體的產生。結合百奧賽圖的高通量的體內和體外篩選能力，可有效獲得針對GPCR的有效抗體。我們期待CCR8抗體能夠早日推進至臨床，也期待與LiberoThera共同攻克更多的GPCR靶點。」

LiberoThera公司的執行長 Toru Kanke博士表示，「許多GPCR是多種適應症的重要的藥物靶點，但由於這類靶點的結構特殊，針對它們的抗體藥物開發一直面臨挑戰。用LiberoThera自有的無細胞膜合成技術以及非天然氨基酸摻入方法製備的保有GPCR結構的抗原，為產生針對挑戰性靶點的優質抗體提供了解決方案。百奧賽圖的一體化全人抗體開發平臺大幅加快了對GPCR靶點研究的轉譯。我們很高興地看到雙方合作進展迅速，並發現了針對CCR8的同類最佳治療性抗體。我們也期待日後與百奧賽圖的合作能夠快速推進至多個靶點，打開GPCR抗體研究的新局面，造福全球病患。」

關於百奧賽圖GPCR抗體發現平臺

GPCR (G protein-coupled receptor)蛋白是人類基因組中數目最龐大的膜蛋白。在已上市的藥物中，有1/3的藥物作用於GPCR蛋白。針對GPCR的抗體藥物不僅可以啟動或阻斷GPCR訊號通路，還可以透過抗體的ADCC或ADCP等效應直接靶向消滅病變細胞。然而，由於抗原製備困難、缺少高通量篩選方式等原因，GPCR抗體開發面臨巨大挑戰，目前發現的GPCR可成藥靶點有370個，但其中只有2個已成藥，大量有價值的GPCR靶點還有待發掘。

為提高針對GPCR的抗體發現成功率，百奧賽圖現已建立起完善的GPCR抗體發現平臺。透過多種GPCR抗原，如DNA抗原，來免疫靶點基因敲除的RenMiceTM鼠（RenMice KO），直接獲得針對此靶點的全人抗體。這不但免去了抗體人源化的時間，也避免了抗體親和力在人源化的過程中降低；同時，靶點敲除鼠由於解除了其對GPCR靶點的免疫耐受，所以免疫後能夠產生表位更加豐富的抗體，提高後續抗體發現的成功率，也提高了發現多物種交叉識別抗體的可能性，利於後續的體內藥效驗證、安全性評估和臨床轉化。

結合自有的基於Beacon的高通量抗體篩選平臺，可以快速篩選到具有高特異性和高親和力的全人GPCR抗體。透過自建的基因編輯報告細胞系和人源化小鼠，可進行規模化的體外體內藥效分析，實現GPCR抗體藥物的大量、快速發現。

目前，針對GPCR靶點，百奧賽圖「千鼠萬抗」計畫已有多個專案啟動，涵蓋單抗、雙抗等藥物形式，用於治療腫瘤、代謝等疾病。目前，ADGRE1，C5AR1，CCR9，CXCR4, GPRC5D等15個靶點已獲得結合人GPCR的抗體序列，更多靶點正在探索中。百奧賽圖希望與全球合作夥伴共同推進針對GPCR及其他有價值的困難靶點的抗體藥物開發，持續產出新藥，造福病患。

關於百奧賽圖

百奧賽圖是一家創新科技驅動新藥研發的國際性生物製藥公司，致力於成為全球新藥發源地，以專注科技創新、持續新藥產出、守護人類健康為使命。基於百奧賽圖自主研發並擁有完全獨立智慧財產權的全人抗體RenMiceTM平臺（RenMab®和RenLite®小鼠），將單抗和雙抗開發技術平臺、動物體內藥效篩選平臺、強大的臨床開發能力有機整合在一起，形成了獨具特色、涵蓋藥物研發全流程的新藥研發能力。

百奧賽圖正在對1000多個潛在可成藥的靶點進行規模化藥物開發（「千鼠萬抗TM」計畫），隨著計畫的實施，百奧賽圖已簽署了24項藥物合作開發協定並與包括多家MNC在內的14家企業達成RenMiceTM平臺授權合作。公司現已建立起12項核心藥物產品管線，其中2個產品在國際多中心（MRCT）臨床試驗第二期，2個在臨床試驗第一期。未來，百奧賽圖將繼續攜手全球合作夥伴，持續產出眾多同類首創(first-in-class)和同類最佳(best-in-class)的抗體藥物，加強造福患者。百奧賽圖總部位於北京，在江蘇海門、上海、美國波士頓及德國海德堡等地設有分支機搆。欲瞭解更多資訊，請造訪官網https://www.biocytogen.com.cn/。

關於LiberoThera

LiberoThera是對包括GPCR在內的膜蛋白靶點進行藥物發現的公司。基於東京大學名譽教授、RIKEN（日本理化學研究所）傑出高級科學家Shigeyuki Yokoyama教授的革命性研究，LiberoThera利用其先進尖端的無細胞蛋白質表達系統和非天然氨基酸摻入技術，製備具有天然構象和完整功能的複雜的膜蛋白。LiberoThera正在與多個合作夥伴合作，開發針對具有重要生理功能的膜蛋白（如GPCR）的新型候選治療藥物。更多資訊，請造訪https://www.liberothera.com/。

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