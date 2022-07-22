FINEOS宣佈2022年GroupTech Connect活動開放報名

亞特蘭大--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FINEOS Corporation (ASX:FCL)今天宣佈，GroupTech Connect活動現已開放報名。這是一項獨特的半日論壇活動，業界領袖將齊聚一堂，探討團體福利生態系統、核心系統、外部分銷，以及技術合作夥伴。這些技術合作夥伴致力於因應正在重塑業界形勢且日益增多的挑戰。GroupTech Connect是為全球首屈一指的保險科技大會InsureTech Connect(ITC)的與會者提供的啟動日活動，將於9月20日（週二）舉行。

FINEOS將邀請研究分析師、作家Jaimy Szymanski擔任演講嘉賓，她將發表有關組織變革和數位轉型的精彩主題演講，題目為「關鍵變革」。在這一主題演講之前，將舉行由整個團體福利業的利害關係者參加的三場小組討論會：

在團體福利生態系統中定義價值

創造、鞏固或購買——尋找實現價值的最佳途徑

為無法預測的數位化保險未來做好準備

FINEOS行銷長Chuck Johnston表示：「首屆GroupTech Connect活動引發的熱烈迴響告訴我們，團體福利業界需要一個聚會場所來討論行業的複雜性，以及保險公司未來發展的途徑。」

InsureTech Connect營收長Bill Harris表示：「我們舉辦GroupTech Connect活動的目的是鼓勵團體保險公司和保險科技公司之間進行合作。FINEOS致力於以創新推動團體福利和自願福利的數位轉型，並以此聞名業界。我們很高興繼續保持與FINEOS的合作夥伴關係。」

ITC提供無與倫比的機會，讓您有機會在拉斯維加斯Mandalay Bay酒店參加極為全面的科技企業家、投資者和保險業從業人員聚會。GroupTech Connect活動從下午1點開始，僅限ITC與會者參加。活動將於下午6點結束，在結束之前是一小時的歡樂聯誼時段。

兩項活動均已開放報名。

關於FINEOS Corporation

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險公司核心系統的一流供應商，為美國十大員工福利保險公司中的七家以及澳洲六大人壽保險公司提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，並與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作，其規模持續快速擴大。

FINEOS平臺是針對人壽、意外和健康保險市場專門建構的唯一端到端軟體即服務保險解決方案。FINEOS AdminSuite提供業界領先的核心管理功能，包括缺勤管理、開單、理賠、支付、保單管理、供應商管理以及新業務和核保；所有這些功能既可配置為獨立操作，又可作為單一套組運行。採用機器學習技術的FINEOS Engage解決方案帶來以人為本的數位化參與途徑，而FINEOS Insight解決方案則提供涵蓋整個企業的預測分析和報告功能。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

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